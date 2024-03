F1, GP Arabia Saudita 2024: programma, orari, tv, streaming. Si comincia di giovedì, gara ancora di sabato!

Archiviati i test invernali ed il GP inaugurale in Bahrain, la Formula Uno si appresta a trasferirsi in quel di Jeddah per il secondo atto del primo back-to-back della nuova stagione. Dal 7 al 9 marzo il calendario propone infatti la tre-giorni del Gran Premio dell’Arabia Saudita 2024, secondo appuntamento del campionato che vedrà lo svolgimento della gara al sabato per evitare la concomitanza con l’inizio del Ramadan (la sera di domenica 10 marzo).

Dopo aver verificato i valori in campo attuali sulla pista di Sakhir, sarà molto interessante capire il rendimento delle macchine su un tracciato cittadino estremo come il Jeddah Corniche Circuit. Red Bull resta ovviamente il punto di riferimento con Max Verstappen favorito principale, mentre Ferrari proverà ad avvicinarsi alle prestazioni dell’olandese anche in gara confermandosi nel frattempo superiore alle varie Mercedes, McLaren e Aston Martin.

Tutte le sessioni del round di Jeddah verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now Tv.

CALENDARIO GP ARABIA SAUDITA F1 2024

Giovedì 7 marzo

Ore 14.30 Prove libere 1 a Jeddah (Arabia Saudita) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 18.00 Prove libere 2 a Jeddah (Arabia Saudita) – Diretta tv su Sky Sport F1

Venerdì 8 marzo

Ore 14.30 Prove libere 3 a Jeddah (Arabia Saudita) – Diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 18.00 Qualifiche a Jeddah (Arabia Saudita) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Sabato 9 marzo

Ore 18.00 Gara a Jeddah (Arabia Saudita) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP ARABIA SAUDITA F1 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1, Sky Sport Uno (tranne FP2 e FP3) e Sky Sport 4K (non la FP2).

Diretta streaming: Sky Go e Now TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro le qualifiche venerdì alle 22.00 e la gara sabato alle 21.00 (palinsesto ancora da confermare).