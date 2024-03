F1, Lewis Hamilton sul futuro: “Max Verstappen è nella lista della Mercedes per il 2025”

Dopo un esordio non semplicissimo, Lewis Hamilton si lancia verso il fine settimana del Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato cittadino di Jeddah il portacolori del team Mercedes cercherà di dare il via ufficiale alla sua annata, dopo un weekend di Sakhir tutt’altro che indimenticabile.

Il sette volte campione del mondo proverà a trovare il giusto feeling con la sua W15, una monoposto che ha messo in mostra miglioramenti rispetto alla sua edizione precedente, ma che appare ancora decisamente lontana dal vertice, con Red Bull e Ferrari che hanno dimostrato di avere ancora qualcosa in più delle “Frecce d’argento”.

Nel mercoledì di Jeddah il “Re Nero” ha analizzato la sua situazione dopo il primo appuntamento della stagione: “A Sakhir le cose non sono andate come speravo, ma la macchina ha messo in mostra un buon potenziale come si è visto con George Russell. Spero di partire ben sin da domani per vivere un fine settimana lineare”.

Ultima battuta sulle speculazioni che vedrebbero Max Verstappen come possibile nuovo pilota del team di Brackley nel 2025 nel caso la situazione all’interno del team Red Bull crollasse per colpa del Christian Horner-gate: “Cosa ne penso? Il mio movimento ha dimostrato che in questo mondo tutto è possibile. Penso che arriveranno sei mesi molto interessanti da questo punto di vista. Secondo me Max Verstappen è sicuramente nella lista della Mercedes. Non ho notizie o scoop, ma, ad ogni modo, non vedo perché dovrebbe lasciare una vettura così forte in questo momento”.