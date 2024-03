Moto2, grande incertezza a Portimao dopo il caos gomme di Lusail. Aldeguer vuole tornare a brillare

Fermin Aldeguer 16°, Tony Arbolino 20°, Aron Canet 10° (partendo dalla pole position), Celestino Vietti 9°. Questi sono i piazzamenti raccolti nella gara inaugurale di Lusail dai quattro principali favoriti della vigilia per il Mondiale Moto2. Un quadro assolutamente inatteso, in cui ha festeggiato di fatto quello che poteva essere in effetti il quinto candidato per il titolo iridato della classe intermedia, ovvero Alonso Lopez.

Lo spagnolo della Speed Up, in difficoltà nei test invernali rispetto al compagno di squadra Aldeguer, ha trovato la quadra proprio nel momento più importante facendo la differenza in gara rispetto agli altri big sulla gestione delle nuove gomme Pirelli e battendo in volata all’ultimo giro il sorprendente belga Barry Baltus, rivelazione del Gran Premio in Qatar.

La variabile impazzita che ha rimescolato totalmente le carte in tavola è stata la tenuta degli pneumatici (in particolare al posteriore, ma non solo), rivelatasi un problema esponenzialmente maggiore del previsto per quasi tutti i team almeno a Lusail. Vedremo se questo fattore condizionerà i valori in campo della categoria anche in altri contesti come Portimao (sede del secondo round stagionale da domani al 24 aprile) ed in generale i circuiti europei, oppure se quella del Qatar rimarrà una parentesi dovuta ad un mix di combinazioni eccezionali.

L’esperienza della prima gara in ogni caso può già aiutare tanto, quindi sarà estremamente interessante seguire il fine settimana della Moto2 ed in particolare la corsa domenicale in Portogallo per capire meglio la situazione anche in prospettiva. Oltre ai big, che andranno a caccia di riscatto sui saliscendi dell’Algarve, proveranno a consolidare una candidatura importante per recitare un ruolo da protagonista nell’arco dell’intera stagione anche i vari Sergio Garcia (3° a Lusail con una rimonta mostruosa), Ai Ogura e Manuel Gonzalez.