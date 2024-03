Milano-Sanremo, Pedersen: “Mi dispiace non essere sul podio dopo un grande lavoro di squadra”

Mads Pedersen con il 4° posto coglie il miglior risultato in carriera alla Milano-Sanremo, ma certo il danese oggi non può ritenersi soddisfatto con il suo quarto posto. L’alfiere della Lidl-Trek si presentava alla Classicissima con grandi aspettative, e come da lui stesso dichiarato alla vigilia, in caso di arrivo in volata con un gruppo ristretto avrebbe potuto, e voluto vincere. Le cose non sono, purtroppo per lui, andate così, nonostante in Via Roma la sua squadra non si è comportata così male, con Jasper Stuyven che ha tirato la volata al suo capitano.

È un Pedersen parecchio deluso quello dopo la giornata odierna, che riserva però parole al miele per la sua squadra: “Sono contento del modo in cui abbiamo corso come squadra, ma mi dispiace di non aver fatto uno sprint migliore e di non essere almeno finito sul podio“, ha detto il danese della Lidl-Trek. “In una giornata come questa, con il modo in cui abbiamo corso e con l’aiuto di Jasper (Stuyven, ndr) in finale e così via, avrei dovuto almeno salire sul podio, ed è per questo che è ancora più deludente per me non averlo fatto.”

Pedersen e Stuyven, con l’aiuto di Mathieu Van Der Poel, hanno chiuso tutti gli attacchi dal Poggio in poi, ed è proprio su questo che si concentra l’analisi del belga della Lidl-Trek: “Mads e io sul Poggio abbiamo semplicemente provato a seguire l’attacco di Pogacar. – ha detto Stuyven dopo la gara – Tutti si aspettavano l’attacco di Tadej, poi lo scenario si apre completamente quando lui non riesce a staccare gli altri. E penso che si sia visto negli 500 metri del Poggio più la discesa, perché una volta toccato finita quella tutto può succedere in ogni momento”. E questo è proprio il bello della Classicissima.