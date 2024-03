Milano-Sanremo 2024 oggi: orari, tv, percorso, altimetria. Italia per vincere in via Roma dopo sei anni

La Primavera si avvicina e il grande giorno della Classicissima di Primavera è arrivato: oggi andrà in scena la 115a edizione della Milano-Sanremo. Si tratta della prima Classica Monumento della stagione che vedrà come sempre grande incertezza: sarà ancora decisivo il Poggio ai fini della corsa?

Sono 288 i chilometri tra Pavia e Sanremo. Da Pavia si viaggerà verso l’Oltrepò pavese, passando da San Zenone al Po. A Casteggio si ritornerà poi nel percorso originale della Classicissima. Percorso originale che vede come al solito affrontare il Passo del in Liguria: da qui si scenderà verso Voltri, nei pressi di Genova. A San Lorenzo al Mare, dopo la classica sequenza dei Capi (Mele, Cervo e Berta), si entrerà nella fase calda della Sanremo con le salite Cipressa e Poggio di Sanremo. La Cipressa è lunga 5.6 km al 4.1% per immettere nella discesa molto tecnica ed insidiosa della statale Aurelia. A 9 km dal traguardo i corridori inizieranno l’ascesa del Poggio di Sanremo: 3.7 km a circa il 4% di media con punte dell’8% nel tratto che precede lo scollinamento. La discesa è molto impegnativa su strada asfaltata, ristretta in alcuni passaggi, con un susseguirsi di tornanti e di curve e controcurve fino al ritorno sull’Aurelia. Gli ultimi 2 km saranno dentro l’abitato di Sanremo per poi immettersi su via Roma, laddove verrà proclamato il vincitore.

Su tutti saranno due i nomi che si giocheranno questa Classicissima di primavera: Tadej Pogacar e Mathieu Van der Poel. Lo sloveno è arrivato nei primi cinque nelle ultime due edizioni, provando a fare la differenza sul Poggio, ma non riuscendo a staccare i diretti rivali. Qualche incertezza in più per quanto riguarda Van der Poel, che sarà al debutto assoluto in stagione dopo che la lunga stagione di successi nel ciclocross si è chiusa a inizio febbraio. Altri nomi possono essere spendibili come Mads Pedersen, Christophe Laporte e Matej Mohoric che ha già vinto. Inoltre l’Italia potrà contare soprattutto su tre nomi: Filippo Ganna secondo nella precedente edizione, Jonathan Milan attualmente uno dei velocisti migliori in assoluto e Alberto Bettiol, vincitore della recente Milano-Torino.

CALENDARIO MILANO-SANREMO 2024: PROGRAMMA E ORARI

Sabato 16 marzo

Orario di partenza: 10.15

Orario di arrivo: 17.00 circa

