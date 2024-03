Milano-Fenerbahce, Champions League volley femminile 2024: orario andata semifinale, tv, streaming

Domani, martedì 12 marzo (ore 20.00) si gioca Milano-Fenerbache, incontro valido per la semifinale d’andata della CEV Champions League 2023-2024 di volley femminile. Paola Egonu e compagne hanno fatto un cammino europeo impeccabile, ma ora l’asticella si alza ancora di più. Le meneghine devono mettere fieno in cascina in vista del ritorno in Turchia, per provare anche a sognare una finale tutta italiana.

Periodo un po’ complicato per le ragazze di Gaspari, che proprio quando le partite iniziano a pesare hanno incappato leggermente il loro meccanismo. Da inizio febbraio sono già arrivate quattro sconfitte in Serie A1, e altre tre volte le milanesi si sono salvate al quinto set. In Champions però fino ad ora il cammino è immacolato nella fase ad eliminazione diretta, e c’è da ritrovare il miglior gioco per tenere botta ad una corazzata come il Fenerbache. Le turche arrivano però dal pesante passo falso in casa contro Thy, una sconfitta al tie break contro la quarta forza del campionato che ha fatto riavvicinare il VafikBank in classifica. Si annuncia una doppia sfida assai equilibrata, e uscire indenni dalla bolgia di Istanbul, per Egonu e compagne, sarebbe oro che luccica.

Allianz Vero Volley Milano-Fenerbache Opet Istanbul non avrà in Italia una copertura televisiva. La partita sarà visibile in streaming su DAZN, mentre OA Sport vi offrirà la Diretta live testuale dell’evento. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di questa sfida valida per l’andata della semifinale della Champions League 2023-2024 di volley femminile.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY

Martedì 12 marzo

Ore 20.00 Allianz Vero Volley Milano vs Fenerbache Opet Istanbul

PROGRAMMA MILANO-FENERBACHE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.