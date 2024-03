Conegliano-Eczacibasi, Champions League volley femminile 2024: orario andata semifinale, tv, streaming

Giovedì 14 marzo (20.30), si gioca Conegliano-Eczacibasi, partita valida per la semifinale d’andata della CEV Champions League 2023-2024 di pallavolo femminile. Le Pantere, dopo aver eliminato le campionesse in carica, trovano di fronte a loro un altro ostacolo turco. Una vittoria davanti al proprio pubblico è fondamentale per le ragazze di Santarelli per compiere il primo passo verso il ritorno all’ultimo atto della massima competizione europea.

Undici maggio 2023. Questa è la data dell’ultima sconfitta di Conegliano, che sta disputando una stagione semplicemente irreale. Le Pantere continuano a vincere e convincere, hanno già messo in bacheca due trofei, ma il bello viene adesso. Si inizia a fare veramente sul serio con le semifinali della massima competizione europea per club, e dopo aver eliminato le campionesse in carica alle porte c’è un’altra corazzata turca. L’Eczacibasi ha eliminato Scandicci ai quarti, ma viene dalla sonora lezione presa in casa con il VafikBank. Per le venete è importantissimo sfruttare l’effetto PalaVerde, e conquistare una vittoria (possibilmente piena) in modo da avere un bel cuscinetto per andare a giocare poi nell’inferno turco.

Guarda Conegliano-Eczacibasi su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Prosecco Doc Imoco Conegliano non avrà una copertura televisiva in chiaro. La partita sarà visibile in streaming su DAZN, mentre OA Sport vi offrirà la Diretta live testuale dell’evento. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di questa sfida valida per l’andata della semifinale della Champions League 2023-2024 di volley femminile.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY

Giovedì 14 marzo

Ore 20.30 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Eczacibasi Dynavit Istanbul

PROGRAMMA CONEGLIANO-ECZACIBASI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.