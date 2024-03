Mikaela Shiffrin implacabile: fa 97 a Saalbach, Peterlini mai così bene quest’anno

La vittoria numero 97 della carriera è servita. Mikaela Shiffrin si avvicina sempre di più allo storico traguardo dei 100 successi in Coppa del Mondo, trionfando nello slalom della finali di Saalbach, in quella che dovrebbe anche essere l’ultima gara della sua stagione. Un ritorno perfetto dopo l’infortunio in discesa a Cortina, con Shiffrin che è salita sul gradino del podio prima ad Are e poi qui in Austria.

Shiffrin è riuscita a gestire un tracciato andato a rovinarsi tantissimo nella seconda manche, chiudendo con 54 centesimi di vantaggio sulla norvegese Mina Fuerst Holtmann, che con conclude al secondo posto e torna sul podio in Coppa del Mondo a due anni dall’ultima volta.

La svedese Anna Swenn-Larsson era in testa a metà gara, ma non riesce a confermarsi nella seconda, difendendo comunque il podio con un terzo posto a 63 centesimi dalla vetta. Quarta la slovena Neja Dvornik (+0.67), capace di una rimonta clamorosa di diciassette posizioni.

Quinta e sesta le austriache Katharina Huber (+0.79) e Katharina Liensberger (+0.93). Settimo posto per la canadese Ali Nullmayer (+1.06) davanti alla svizzera Camille Rast (+1.07). Ottimo nono posto per Martina Peterlini (+1.16), che recupera nove posizioni e centra il suo secondo piazzamento della carriera tra le prime dieci in Coppa del Mondo. A completare la top 10 c’è la svizzera Michelle Gisin (+1.26).

Con questa vittoria Shiffrin si porta al secondo posto della classifica generale di Coppa del Mondo con 1409, superando Federica Brignone (1372), che comunque ha la possibilità di ritornare nuovamente seconda nelle prossime gare. In testa c’è sempre Lara Gut-Behrami con 1654.