Matteo Berrettini torna in campo: chi saranno gli avversari a Marrakech? Ranking da scalare

Matteo Berrettini tornerà in campo al torneo ATP 250 di Marrakech, che andrà in scena sulla terra rossa della località marocchina dal 1° al 7 aprile. Il tennista italiano, reduce dalla finale persa al Challenger di Phoenix e dalla sconfitta al primo turno del Masters 1000 di Miami contro Andy Murray, parteciperà all’evento in virtù del ranking protetto (numero 74). Il romano sta usufruendo di questo beneficio dopo i sei mesi di inattività agonistica avuti dopo il ritiro agli US Open 2023 e sta cercando di risalire la classifica: al momento il finalista di Wimbledon 2021 occupa il 133mo posto del ranking ATP (potrebbe perdere ancora qualche posizione nel weekend, dipenderà dai risultati dei vari Challenger).

Quali saranno gli avversari di Matteo Berrettini a Marrakech? In attesa di conoscere il tabellone, diamo uno sguardo ai migliori tennisti iscritti all’evento. La testa di serie numero 1 sarà il serbo Laslo Djere (numero 35 al mondo), da tenere in considerazione l’austriaco Sebastian Ofner (numero 40) e il cileno Alejandro Tabilo (numero 44, ha impensierito Grigor Dimitov a Miami). Il britannico Daniel Evans (numero 43) va sempre preso con le pinze, da non sottovalutare il sempre rognoso kazako Alexander Shevchenko (numero 58) e l’argentino Facundo Diaz Acosta (numero 55).

Vedremo all’opera anche Lorenzo Sonego (numero 53, crollato al primo turno a Miami e appena separatosi dal proprio allenatore) e Flavio Cobolli (numero 63). In entry-list figurano, tra gli altri, anche lo spagnolo Roberto Carballes Baena, il russo Pavel Kotov, lo svizzero Stan Wawrinka, i francesi Arthur Rinderknech e Luca Van Assche.