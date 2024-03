Luca Nardi continua la scalata nel ranking ATP: quarti a Napoli, ora un derby all’orizzonte

Luca Nardi si è qualificato ai quarti di finale del Challenger di Napoli (torneo di categoria 125 con un montepremi di 148.625 euro). Il tennista italiano ha sconfitto in due set il francese Matteo Martineau, imponendosi con il punteggio di 7-6(4), 6-1 e proseguendo così la propria avventura sulla terra rossa del capoluogo campano. Il 20enne tornerà in campo nel tardo pomeriggio per fronteggiare Matteo Gigante, che ha avuto la meglio su Samuel Vincent Ruggeri con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-3.

Il pesarese, che al Masters 1000 di Indian Wells aveva battuto il numero 1 al mondo Novak Djokovic, è stato bravo a non farsi condizionare dal caldo spuntato dopo tre giornate caratterizzate da pioggia e nuvole, riuscendo a rimontare il transalpino dopo aver perso il servizio in apertura del primo set e annullando una palla break nel decimo gioco, recuperando anche dallo 0-2 nel tie-break.

L’allievo di Giorgio Galimberti, che nelle frazione decisiva del primo parziale ha messo a segno sei punti consecutivi, ha poi dominato il secondo set, annullando anche un paio di palle break nel terzo game e firmando ben dieci punti di fila. Luca Nardi prosegue così la propria scalata nel ranking ATP: al momento è virtualmente 94mo con 639 punti.

L’eventuale qualificazione alle semifinali gli permetterebbe di issarsi a quota 658 e di portarsi provvisoriamente all’88mo posto in graduatoria. L’eventuale trionfo a Napoli gli assicurerebbe di issarsi a 748 punti e sarebbe virtualmente numero 76mo nel ranking ATP.

Il tabellone di Nardi: Gigante ai quarti, il vincente del confronto tra Passaro e il francese Blanchet in semifinale, uno tra l’argentino Coria e i transalpini Moutet, Gea, Herbert nell’atto conclusivo.