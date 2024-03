Ambesi non ci sta: “Come si può definire Sinner in crisi atletica? Alcaraz non può tenere il suo 100% per tanti mesi”

Massimiliano Ambesi, telecronista di Eurosport, ha analizzato il momento di Jannik Sinner, qualificatosi alle semifinali del Masters 1000 di Miami, nel corso dell’ultima puntata di Tennis Mania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Sinner sta affrontando giocatori che non conosce e spesso si preparano le partite su quello che conosci. Trova gente che entra in campo e spara tutto, prendendosi rischi inauditi che pagano per 6-7 giochi, a volte un set, e poi questa gente si scioglie, senza che lui giochi al 100% del suo potenziale. Questo è un giocatore in crisi atletica? È in difficoltà come leggo e come qualcuno mi vuole dire? Ho visto le partite di Medvedev e all’inizio ha sempre fatto fatica. Lasciamo perdere Alcaraz, che al momento sembra aver qualcosa in più dal punto di vista fisico“.

Massimiliano Ambesi ha poi proseguito, elogiando la grande continuità del fuoriclasse altoatesino: “Sinner sta dimostrando di poter avere per dodici mesi una condizione tra 80% e 90%. Perché comunque il momento difficile ce l’hanno tutti, lui ha evidenziato una continuità di un certo rilievo. Alcaraz meno, perché ha avuto diversi mesi in cui sembrava totalmente smarrito, ma ha settimane in cui gioca al 100% e in cui diventa quasi ingiocabile per gli altri. Abbiamo visto a Wimbledon e a Indian Wells che è difficile trovare delle contromisure“.

Massimiliamo Ambesi ha poi concluso, soffermandosi sempre sul fuoriclasse spagnolo: “Quel 100% non è alla sua portata per tot mesi all’anno perché non puoi tenerlo per diversi mesi: quando non è a quel livello diventa giocabile per gli altri. Alcaraz non al 100% ha perso male a Melbourne contro Zverev, ma poi lo ha piallato a Indian Wells“.