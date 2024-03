ATP Miami 2024: Alexander Zverev ferma Fabian Marozsan e va in semifinale

Alexander Zverev è il primo semifinalista del Masters 1000 di Miami, il secondo della stagione tennistica maschile. Sconfitto nel primo incontro di giornata, quello che apre il programma sull’Hard Rock Stadium, l’ungherese Fabian Marozsan con il punteggio di 6-3 7-5. Ora per lui uno tra Carlos Alcaraz e Grigor Dimitrov: lo spagnolo e il bulgaro si incroceranno a mezzanotte.

I due cominciano senza problemi al servizio, ma è il terzo game a mettere distanza: nonostante una valida resistenza del magiaro, Zverev, alla quarta palla break, ne sfrutta una palla corta finita in rete. Un’occasione per rientrare Marizsan ce l’ha, sul 3-2, ma viene negata da un dritto sulla riga del tedesco che pesca la mezza riga. Le difficoltà dell’ungherese proseguono sotto 5-3, quando sul 30-40 un doppio fallo regala il set al suo avversario dopo 38 minuti.

C’è più lotta nel secondo parziale: il magiaro riesce ad annullare una palla break prendendo la via della rete, poi è lui stesso a procurarsene una, senza che però ci sia alcun esito positivo in tal senso. Mentre Zverev si esibisce in una sorta di “slam dunk” sul 4-4, colpo rimasto nella storia quale marchio di fabbrica di Pete Sampras, sembra essere inevitabile l’avvicinamento al tie-break. Il numero 5 ATP, però, non è d’accordo, e lascia fermo Marozsan sulla risposta vincente che vale la vittoria e l’ingresso nei migliori quattro in Florida.

Nell’ora e 37 minuti di match il vero fattore per Zverev è la prima: 80% di punti realizzati. Per lui è la prima semifinale a Miami dal 2018, anno in cui si issò fino alla finale. Si tratta, inoltre, della sua 17a volta in un penultimo atto di un Masters 1000.