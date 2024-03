Martin domina il GP del Portogallo davanti a Bastianini. Bagnaia e Marquez cadono dopo un contatto

Jorge Martin si inventa una gara stellare e domina il Gran Premio del Portogallo 2024, secondo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Sesto successo in top class e 16° complessivo (contando anche Moto2 e Moto3) per lo spagnolo della Ducati Pramac, che ha preso la prima posizione al via per poi non cederla più fino alla bandiera a scacchi grazie ad un ritmo eccellente e ad una perfetta gestione delle gomme.

Martinator ha preceduto al traguardo di 8 decimi la Ducati Factory del pole-man Enea Bastianini, autore di una bella gara in progressione dopo un primo giro difficile sfruttando poi l’inconveniente capitato nell’ultima tornata ad uno sfortunatissimo Maverick Viñales, tradito dalla sua Aprilia e caduto a pochi chilometri dalla fine mentre si trovava in seconda posizione subito davanti a “Bestia”.

Un episodio che ha proiettato clamorosamente sul podio Pedro Acosta alla sua seconda gara nella classe regina (diventando così il terzo più giovane di sempre a riuscirci con i suoi 19 anni, 9 mesi e 28 giorni). Il fenomenale rookie spagnolo della GasGas ha dato spettacolo, sfoderando una rimonta strepitosa a suon di sorpassi meravigliosi su pluricampioni del mondo come Francesco Bagnaia e Marc Marquez, coinvolti successivamente in un contatto (stavano battagliando in quel momento per la quinta moneta) che portato alla caduta di entrambi. KTM può sorridere tutto sommato anche per il quarto posto di Brad Binder (partiva 10°) e per il quinto di un redivivo Jack Miller.

Al termine del secondo round della stagione, Martin balza al comando della classifica generale in campionato con un vantaggio di 18 punti su Binder, 21 su Bastianini, 23 su Bagnaia, 32 su Acosta, 33 su Marquez, 35 su Aleix Espargarò e 41 su Viñales.

ORDINE D’ARRIVO GP PORTOGALLO MOTOGP 2024