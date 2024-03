Luca Nardi piomba in semifinale a Napoli! Continua la scalata nel ranking ATP: scenari brillanti

Luca Nardi si è qualificato alle semifinali del Challenger di Napoli al termine di un’autentica maratona disputata contro Matteo Gigante sulla terra rossa del capoluogo campano. Il pesarese si è imposto nel derby con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-1 in un’ora e 57 minuti e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sul mattone tritato all’ombra del Vesuvio, dove domani affronterà il vincente del confronto tra Francesco Passaro e il francese Ugo Blanchet. Luca Nardi, attuale numero 96 del circuito, è riuscito a vincere la seconda partita di giornata, dopo che nel primo pomeriggio aveva avuto la meglio sul francese Matteo Martineau in due set.

Luca Nardi prosegue così la propria scalata nel ranking ATP: grazie al successo odierno si è issato a quota 658 punti e ha agganciato il francese Constant Lestienne all’89mo posto virtuale della graduatoria internazionale, ma può continuare a salire. Il 20enne, che ha recentemente battuto Novak Djokovic al terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells, volerebbe a quota 687 se approdasse in finale e raggiungerebbe l’argentino Federico Coria in 86ma piazza, mentre se alzasse al cielo il trofeo planerebbe ad addirittura 748 punti e diventerebbe il nuovo numero 76 del mondo.

La partita odierna contro Matteo Gigante, numero 149 del ranking ATP, è stata davvero pazza. Nardi ha operato il break nel secondo game del primo set, poi i due giocatori si sono strappati il servizio per tre volte consecutive nel cuore del parziale (4-3) e Nardi ha subito un break letale nel nono gioco. Nel secondo set break e contro-break tra sesto e settimo game, poi Nardi fa la differenza nel decimo e trascina la contesa al terzo set, dove domina in lungo e in largo meritandosi la vittoria.