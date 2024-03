Luca Nardi batte Herbert e vince il Challenger di Napoli: che balzo in classifica!

“Se vinco il torneo, faccio una promessa: mi tingo i capelli d’azzurro“. Luca Nardi aveva detto questo prima di cominciare il proprio percorso nel Challenger di Napoli. Lui con papà napoletano e tifoso del club partenopeo ha vissuto con grande trasporto emotivo la settimana e così, protagonista di un grande percorso, ha sublimato il tutto con il trionfo nella Finale, opposto al francese Pierre-Hugues Herbert (n.160 del ranking).

Una vittoria in rimonta contro un avversario particolarmente scomodo, visto il suo tennis offensivo. Con lo score di 5-7 7-6 (3) 6-2, Nardi si è prodotto nell’ennesima affermazione dopo aver perso il primo parziale di questo evento, visto quanto accaduto contro Matteo Gigante nei quarti di finale e Francesco Passaro in semifinale. Per il pesarese, quindi, si è concretizzato il sesto titolo nel circuito Challenger, che gli permetterà da domani di essere n.76 del mondo (best ranking), avendo la possibilità di essere parte dei tabelloni dei Masters1000 a 96 giocatori, senza affrontare “le forche caudine” delle qualificazioni.

Nel primo set l’avvio del classe 2003 del Bel Paese è lento. La battuta non gli dà una grande mano e il francese aggredisce e si prende il break. Con alcune giocate di livello, Nardi impatta nel quinto game, confermando il contro-break nel gioco successivo. Si va in lotta e in questa sfida punto a punto la battuta decide in negativo per il nostro portacolori la frazione, visto il 7-5 favorevole a Herbert.

Nel secondo set si seguono i turni al servizio fino nono gioco. Nardi, cancellate due palle break nell’ottavo game, strappa il servizio al rivale nel successivo. Tuttavia, nel decimo, il servizio si inceppa nuovamente. Ci si gioca il tutto per tutto nel tie-break e il tennista italiano è perfetto nell’interpretazione, archiviando sul 7-3.

Nel terzo set scambio di “cortesie” all’inizio, ma alla lunga il maggior talento tennistico di Nardi viene fuori e, al termine di un lottato sesto game, c’è il break. Nardi è deciso a far sua la Finale e lo fa capire con decisione, ottenendo il secondo break nell’ottavo gioco e potendo festeggiare sul 6-2.