Boxe: Alessia Mesiano, esordio vincente al Preolimpico di Busto Arsizio

Prima vittoria italiana al Preolimpico di Busto Arsizio, valevole per l’accesso alle Olimpiadi di Parigi 2024. La conquista Alessia Mesiano nei 60 kg: per l’italiana successo non completamente scontato sulla svedese Agnes Alexiusson.

Verdetto non unanime per la classe ’91 di Latina: il 4-1 le basta, ad ogni modo, per andare agli ottavi di finale e sfidare domani la messicana Guadalupe Solis (e sarà ancora sessione diurna, con orario chiaramente ancora da determinare).

Quello di Mesiano è anche il primo appuntamento con il settore femminile del torneo. Per tutte le altre si dovrà attendere: saliranno domani sul ring Melissa Gemini ed Angela Carini, mentre sarà giovedì che debutterà Sirine Charaabi.

In casa Italia, ulteriori due combattimenti di scena quest’oggi all’E-Work Arena: alle 14:15, nei 71 kg, Salvatore Cavallaro se la vedrà con l’iracheno Ismael Karrar Hayder, mentre alle 15:45, nei 63,5 kg, per Gianluigi Malanga ci sarà l’ostacolo rappresentato dal colombiano Jose Manuel Viafara Fory.