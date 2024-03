LIVE Zalgiris-Virtus Bologna 96-81, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: la squadra di Banchi cade a Kaunas

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21.07 La nostra diretta live termina qui, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport.

21.06 Brutto secondo quarto della Virtus Bologna che cade a Kaunas sul campo dello Zalgiris di coach Andrea Trinchieri.

FINISCE COSI’!

96-81 Lundberg va a ritoccare il punteggio finale.

96-79 Momento di gloria anche per il classe 2002 Motvila.

93-79 Schiaccia anche Abass.

93-77 Schiacciata di Hayes, 1’01” da giocare.

91-77 Liberi di Butkevicius che fanno partire i titoli di coda sul match.

89-77 Liberi di Evans.

87-77 Dentro il libero aggiuntivo, 2’24” sul cronometro.

87-76 Shengelia trova un potenziale gioco da tre.

87-74 Schiacciata di Hayes.

85-74 Libero di Giedraitis.

84-74 Tripla di Lomazs.

84-71 Dentro il libero aggiuntivo, 5’02” da giocare con lo Zalgiris che ora scappa via.

83-71 Evans con un potenziale gioco da tre.

81-71 Penetrazione di Lomazs.

Nel frattempo arriva l’espulsione per Luca Banchi.

80-69 Un libero di Ulanovas.

79-69 Ancora Lekavicius.

76-69 TRIPLA di Lomazs in uscita dal time out, 6’25” da giocare.

76-66 Lekavicius da tre dall’angolo, time out Bologna sul +10 Zalgiris.

73-66 Penetrazione di Sumner.

71-66 TRIPLA dall’angolo di Abass, 8’17” da giocare.

71-63 Hayes porta lo Zalgiris sul +8.

69-63 1/2 Hayes in lunetta.

INIZIA IL QUARTO E ULTIMO QUARTO!

FINISCE IL TERZO QUARTO!

68-63 Liberi di Hayes.

66-63 Altra tripla di Sumner, 1’26” da giocare nel terzo quarto.

63-63 1/2 Belinelli.

Fallo di Dimsa che manda in lunetta Belinelli.

63-62 Liberi di Shengelia, anche lo Zalgiris in bonus, 3’01” sul cronometro del terzo periodo.

63-60 Scucchiaiata di Sumner.

60-60 TRIPLA DI PAJOLA! La Segafredo ricuce lo strappo.

60-57 SHENGELIA DA TRE! 4’04” da giocare nel terzo quarto, Virtus in bonus, due falli di squadra commessi dallo Zalgiris.

60-54 Terzo tempo di Giedraitis.

58-54 Dentro il libero aggiuntivo.

58-53 SHENGELIA! Canestro con fallo del georgiano che prova a scuotere la Virtus.

58-51 Completato il gioco da tre.

57-51 Evans trova un potenziale gioco da tre, c’è solo la squadra di Trinchieri in campo in questo momento.

55-51 Liberi di Birutis, massimo vantaggio lituano sul +4 con 6’04” da giocare nel terzo quarto.

53-51 Birutis porta avanti lo Zalgiris con un tiro da centro area.

51-51 Palleggio, arresto e tiro di Evans, 7’10” da giocare nel terzo quarto, 0-2 i falli.

49-51 Partenza di Shengelia che si accentra e realizza con l’ausilio del ferro.

49-49 Liberi di Giedraitis che riportano lo Zalgiris in parità.

47-49 Birutis riporta lo Zalgiris a -2.

45-49 Piazzato di Ulanovas.

INIZIA IL SECONDO TEMPO!

19.53 Ottimo primo tempo sul piano offensivo per la Virtus Bologna di Luca Banchi che va al riposo sul +6 sul campo dello Zalgiris Kaunas di coach Andrea Trinchieri. A tra poco per il racconto degli ultimi due quarti su OA Sport.

FINISCE IL PRIMO TEMPO!

43-49 LUNDBERG! Il danese anticipa la sirena del primo tempo.

43-47 Dentro il libero aggiuntivo.

43-46 BELINELLI! Canestro su assist di Pajola con il fallo di Lekavicius.

43-44 Liberi di Birutis.

41-44 Penetrazione di Sumner.

39-44 Piazzato di Lomazs.

38-42 Shengelia porta Bologna sul +4. 2’38” per chiudere il primo tempo.

38-40 Liberi di Abass.

38-38 Tripla di Evans, 3’40” sul cronometro del secondo quarto, 3-3 i falli.

35-38 Mickey si appoggia al vetro.

35-36 Liberi di Hayes.

33-36 TRIPLA di Lomazs.

33-33 Lomazs si presenta nel match mandando a bersaglio un arresto e tiro.

33-31 Tripla di Lavrinovicius.

30-31 Penetrazione di Sumner che si appoggia al tabellone.

28-31 Dentro il libero supplementare, 6’45” da giocare nel primo tempo, 3-0 i falli.

28-30 ABASS! Canestro con il fallo subito da Manek, potenziale gioco da tre.

28-28 Liberi di Shengelia.

28-26 Piazzato di Abass.

28-24 Dimsa da tre.

25-24 Tripla di Dimsa, time out Luca Banchi con lo Zalgiris avanti.

22-24 ABASS! L’ex Brescia e Milano vola a schiacciare.

INIZIA IL SECONDO QUARTO!

FINISCE IL PRIMO QUARTO!

22-22 Entra il libero aggiuntivo, lo Zalgiris impatta con 38″ da giocare nel primo quarto.

21-22 Sumner trova il canestro con il fallo di Dunston.

19-22 Semi-gancio di Hayes.

17-22 Dunston porta la Virtus sul +5.

17-20 Sumner dalla lunetta, 1’57” per chiudere il primo quarto.

15-20 Liberi di Belinelli.

15-18 Tripla di Lekavicius in uscita dal time out.

Time out televisivo con la Virtus sul primo allungo di serata, +6.

12-18 SCHIACCIATA di Dunston.

12-16 Liberi di Pajola.

12-14 Interferenza Virtus su Giedraitis che raggiunge quota 8 in serata.

10-14 DOBRIC! Tanto spazio per il serbo che fa 3/3 dall’arco, 5’45” da giocare nel primo quarto, 3-0 i falli.

10-11 Assist di Evans per la schiacciata di Birutis.

8-11 TRIPLA di Dobric dall’angolo.

8-8 Birutis impatta per lo Zalgiris.

6-8 Penetrazione di Shengelia che batte Evans sulla partenza.

6-6 Ancora Giedraitis, si sta segnando solo da tre in questo avvio.

3-6 BELINELLI DA TRE! 8’03” sul cronometro del primo quarto.

3-3 Giedraitis risponde dall’altra parte dopo una tripla sul ferro di Shengelia.

0-3 TRIPLA di Dobric.

SI PARTE!

18.59 I QUINTETTI, ZALGIRIS:Evans, Giedraitis, Manek, Ulanovas, Birutis; VIRTUS BOLOGNA: Belinelli, Pajola, Dobric, Shengelia, Zizic.

18.55 Cinque minuti all’inizio del match della “Zalgirio Arena”, squadre in campo, tra poco si parte.

18.50 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Zalgiris Kaunas-Virtus Bologna.

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Zalgiris Kaunas-Virtus Bologna, match valido per la trentesima giornata della regular season di Eurolega. Le V Nere di coach Luca Banchi vanno a caccia di una vittoria in Lituania per riprendere la corsa verso i playoff.

Reduce dalle sconfitte con Real Madrid in Eurolega e Pesaro in campionato la Virtus Bologna cercherà di rialzarsi a Kaunas andando in cerca di una vittoria che in Europa manca dallo scorso 29 febbraio (87-74 in casa con Valencia). La squadra di coach Luca Banchi occupa attualmente il settimo posto della classifica con un record di 17-12 che garantirebbe l’accesso ai play-in, con la zona playoff distante solo una vittoria.

Ormai tagliato fuori da qualsiasi logica di post-season in Eurolega lo Zalgiris Kaunas affronterà queste ultime partite di Eurolega cercando di chiudere al meglio una stagione non troppo brillante fuori dai confini nazionali. La squadra di coach Andrea Trinchieri, subentrato a dicembre a Kazys Maksvytis proverà a gettare le basi per la prossima stagione sebbene nel frattempo ci sarà il secondo campionato lituano consecutivo da conquistare.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Zalgiris Kaunas-Virtus Bologna, trentesima giornata della regular season di Eurolega. Palla a due prevista per le ore 19.00 alla “Zalgirio Arena” di Kaunas, buon divertimento con il nostro racconto in tempo reale.