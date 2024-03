LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano, Serie A basket 2024 in DIRETTA: anticipo della finale scudetto?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Virtus Bologna-Olimpia Milano, sfida di cartello della ventiduesima giornata della Serie A di basket 2024! E’ il ‘Clasico‘ della nostra pallacanestro, con le due corazzate che si ritrovano di fronte per la terza volta in stagione dopo il match di andata in Campionato e quello di Eurolega, con il bilancio finora in perfetta parità (successo dell’Olimpia in Campionato, vittoria delle V-nere in Europa).

Le due squadre sono appaiate in classifica a quota trenta punti dopo ventuno turni disputati, con un bilancio di 15-6 a -2 dalla capolista Germani Brescia impegnata questa sera in casa contro la Givova Scafati. La Virtus Bologna sta inoltre cercando di resistere nella parte alta della graduatoria in Eurolega con 17-10 di record al pari di Panathinaikos Atene, AS Monaco ed Olympiacos Pireo – quest’ultimo ha piegato la resistenza dei bolognesi pochi giorni fa in Grecia.

L’Olimpia Milano cercherà sicuramente di confermare la vittoria del match di andata al Forum (82-80), con i campioni d’Italia che si presentano alla sfida odierna forti del successo casalingo di venerdì sera ad Assago in Eurolega contro il temibile Partizan Belgrado grazie alla giocata decisiva di Shabazz Napier che tiene ancora in vita le speranze di strappare un posto per i playin. Billy Baron dichiarato indisponibile per il resto della stagione e costretto a sottoporsi ad un altro intervento al gomito, con coach Ettore Messina che dovrà rinunciare anche ad Alex Poythress e Stefano Tonut per infortunio – in dubbio, invece, Shavon Shields.

Palla a due che verrà alzata alla Segafredo Arena di Bologna – completamente sold-out per l’occasione – alle ore 18:15. Sarà possibile seguire il match in diretta TV in chiaro per tutti su DMAX (canale 52 del Digitale Terrestre) ed in diretta streaming su Discovery+ e DAZN. Buon divertimento a tutti, con la diretta Live di OA Sport!