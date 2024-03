NBA, i risultati della notte (10 marzo): Tatum-Brown, i Celtics superano i Suns. Career high per Fontecchio, ma non basta contro uno storico Doncic

Un’altra nottata NBA in archivio, con la regular season sempre più vicina alla chiusura. Il big match di serata vede i Boston Celtics imporsi sul parquet dei Phoenix Suns per 107-117: doppia doppia per Jayson Tatum con 29 punti (e 5/9 da tre) e 10 rimbalzi, spalleggiato dai 27 di Jaylen Brown, rendendo inutili i 45 di Kevin Durant e i 25 di Bradley Beal.

Risponde alla chiamata per l’MVP anche Nikola Jokic, che con i suoi Denver Nuggets non lascia scampo agli Utah Jazz. Per il centro serbo sono 26 punti con 6 rimbalzi e 8 assist con due soli errori al tiro, ma il vero protagonista di serata è Jamal Murray con 37 punti. Ai Detroit Pistons non serve il career high di Simone Fontecchio, che ne mette 27 dalla panchina con 4/5 da tre punti: per i Dallas Mavericks c’è il solito Luka Doncic in grande spolvero: tripla doppia da 39 punti, la sesta in fila da almeno 30 punti (nessuno come lui nella storia) ed il successo è appannaggio per i texani.

I Los Angeles Clippers continuano a frequentare le zone alte di classifica battendo i Chicago Bulls: sono 41 per la premiata ditta Paul George-Kawhi Leonard, a cui si aggiunge la tripla doppia di James Harden da 14 punti, 11 rimbalzi e 10 assist.

I San Antonio Spurs beffano i Golden State Warriors per 113-126 in una sfida senza le stelle Steph Curry e Victor Wembanyama, mentre Deandre Ayton trascina i Portland Trail Blazers al successo al supplementare contro i Toronto Raptors con una doppia doppia da 30 punti e 19 rimbalzi. Successo anche per gli Charlotte Hornets sui Broklyn Nets con i 24 punti di Miles Bridges e i 12 punti e 10 assist di Vasilije Micic.

NBA, I RISULTATI DELLA NOTTE (10 MARZO)

Los Angeles Clippers-Chicago Bulls 112-102

Detroit Pistons-Dallas Mavericks 124-142

Charlotte Hornets-New Jersey Nets 110-99

Golden State Warriors-San Antonio Spurs 113-126

Phoenix Suns-Boston Celtics 107-117

Denver Nuggets-Utah Jazz 142-121

Portland Trail Blazers-Toronto Raptors 128-118