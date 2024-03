Volley, Trento tiene a bada Monza e vince gara-1: Michieletto e Lavia spettacolare in semifinale scudetto

Trento ha sconfitto Monza per 3-0 (27-25; 25-20; 25-22) nella gara-1 della semifinale dei playoff scudetto di volley maschile. I Campioni d’Italia si sono imposti di fronte al proprio pubblico e hanno così incominciato nel miglior modo possibile la serie al meglio delle cinque partite (chi ne vince tre si qualifica all’atto conclusivo). I dolomitici, testa di serie numero uno nel tabellone, hanno avuto la meglio sulla quinta forza della regular season, che ai quarti aveva eliminato la più blasonata Civitanova in una rovente gara-5.

I brianzoli hanno fatto tremare la corazzata di coach Fabio Soli nel primo set, quando si sono issati sul 22-19 e poi hanno avuto due set-point consecutivi sul 24-22, subendo però la fulminea rimonta dei padroni di casa culminata con due ace consecutivi dello scatenato Daniele Lavia. A quel punto i padroni di casa hanno alzato il ritmo e hanno sempre tenuto a bada gli ospiti, riuscendo poi a chiudere i conti con il massimo scarto senza particolari patemi d’animo.

Si tornerà in campo mercoledì 3 aprile (ore 20.30) alla Opiquad Arena di Monza per un’imperdibile gara-2: Monza cercherà di pareggiare i conti tra le mura amiche, Trento inseguirà il successo in esterna per avvicinarsi ulteriormente alla serie che metterà in palio il titolo contro la vincente dell’altra semifinale tra Perugia e Milano.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Monza ha provato la fuga in avvio di primo set con un mani-out di Loeppky e un muro di Cachiopa (3-5), ma Lavia e Kozamernik hanno prontamente pareggiato i conti (6-6). Trento passa in vantaggio con un muro di Podrascanin, firma il break con Lavia e allunga con l’ace di Michieletto (13-10). Monza non demorde e resta in scia con Takahashi (15-13), ma una stampatona firmata da Michieletto e Kozamernik valgono il 17-14 per i padroni di casa.

La svolta arriva su un errore al servizio di Kozamernik, poi Takahashi si esalta e Loeppky mura Rychlicki per il pareggio a quota 19. Loeppky firma altri due punti e trascina i brianzoli sul 22-19, ma un diagonale di Rychlicki e un ace di Michieletto accorciano (21-22). Fa tutto Loeppky, che regala anche due set-point (24-22), ma Michieletto li annulla con due bordate dalla seconda linea (24-24). A seguire due ace consecutivi di Lavia regalano il parziale a Trento.

Monza è frastornata e Trento la punisce in avvio della seconda frazione: schiacciata di Michieletto, muro dei padroni di casa, mani-out di Michieletto, ace di Rychlicki per il 7-3. Trento conserva saldamente il vantaggio, poi lo amplia con disinvoltura (15-9) e amministra nel finale sotto l’impulso di un tridente offensivo di lusso.

Nel terzo set c’è lotta fino al 7-6, poi Takahashi e Mujanovic si imballano, arrivano gli ace di Lavia e Kozamernik, Rychlicki è glaciale e arriva il +6 (13-7). I dolomitici gestiscono fino al 20-14, quando Monza si sveglia cercando un recupero quasi impossibile: arrivano addirittura fino al 22-21, ma poi Loeppky sbaglia e Michieletto è glaciale (24-21) e firma la pipe che chiude l’incontro.