Superbike, Toprak Razgatlioglu vince una gara-1 incredibile al Montmeló. Bulega in piazza d’onore

Calato il sipario su gara-1 del round di Barcellona (Spagna), seconda tappa del Mondiale 2024 di Superbike. Sul circuito del Montmeló le emozioni non sono mancate di certo e si è vissuto ogni giro con palpitazione crescente. Il fattore gomme ha inciso non poco nell’economia di questa prova sull’asfalto catalano e il turco Toprak Razgatlioglu ha compiuto un’impresa.

L’alfiere della BMW, infatti, è riuscito a prevalere, producendosi in una rimonta incredibile nelle ultime tornate, quando ormai sembrava che Nicolò Bulega (Ducati ufficiale) avesse messo in cassaforte la propria affermazione. Le mescole però sono calate improvvisamente per quanto concerne il centauro italiano e il suo margine di vantaggio si è sciolto come neve al sole.

Alla fine della fiera, Ragzatlioglu ha festeggiato il primo successo con la nuova squadra, portando a 40 le vittorie nella categoria e a 117 i podi. Un po’ di amarezza c’è per Bulega (+0.868) che però ha riconquistato la vetta della classifica generale. In terza posizione un grande Alvaro Bautista, che ha saputo prodursi anch’egli in una rimonta pazzesca (+5.338), nonostante tutto.

Un campionato iniziato tra le polemiche per lo spagnolo, ricordando quanto accaduto dal punto di vista regolamentare, relativamente alla soglia minima moto-pilota pari a 80 kg. In altre parole, i centauri sotto questo limite devono aggiungere mezzo chilo di zavorra per ogni kg del quale sono più leggeri e nel caso di Bautista si parla di 7 kg di zavorra. Una norma molto contestata dalla scuderia italiana e dall’iberico, ritenuta ad personam.

A completare la top-5 troviamo Andrea Iannone (Ducati) e Andrea Locatelli (Yamaha), rispettivamente a 8.543 e a 9.818, costretti anche loro a fari i conti con la risalita di Bautista. Da segnalare il ritiro di Jonathan Rea (Yamaha).

CLASSIFICA GARA-1 ROUND SPAGNA 2024 SUPERBIKE

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M 1000 RR LEAD LEAD 1’44.356 1’41.729 321

2 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 0.868 +0.868 1’45.924 1’41.545 322

3 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 5.338 +4.470 1’44.907 1’42.187 326

4 29 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 8.543 +3.205 1’45.994 1’41.892 323

5 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 9.818 +1.275 1’45.289 1’42.127 319

6 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 11.190 +1.372 1’45.736 1’42.151 323

7 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 12.020 +0.830 1’46.658 1’42.032 329

8 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 12.329 +0.309 1’45.532 1’42.177 319

9 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 16.677 +4.348 1’46.819 1’42.124 322

10 47 BASSANI Axel Kawasaki ZX-10RR 17.144 +0.467 1’44.823 1’42.413 322

11 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 18.895 +1.751 1’45.125 1’43.014 323

12 31 GERLOFF Garrett BMW M 1000 RR 19.447 +0.552 1’45.245 1’42.884 327

13 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 22.194 +2.747 1’46.220 1’42.604 326

14 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 22.233 +0.039 1’46.322 1’42.543 325

15 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 32.087 +9.854 1’49.691 1’42.072 320

16 95 MACKENZIE Tarran Honda CBR1000 RR-R 34.181 +2.094 1’47.412 1’43.119 320

17 45 REDDING Scott BMW M 1000 RR 37.540 +3.359 1’48.120 1’42.792 323

18 28 RAY Bradley Yamaha YZF R1 38.241 +0.701 1’49.006 1’43.113 319

19 5 OETTL Philipp Yamaha YZF R1 38.752 +0.511 1’47.922 1’43.151 316

20 27 NORRODIN Adam Honda CBR1000 RR-R 59.422 +20.670 1’48.475 1’44.741 322

21 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 1 LAP 1 LAP 1’44.643 1’42.918 321

OUT 14 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 1’41.440 309 313

OUT 65 REA Jonathan Yamaha YZF R1 234