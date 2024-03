Griglia di partenza Superbike, GP Catalogna 2024: Razgatlioglu precede Bulega e Iannone

Calato il sipario sulla superpole del GP di Catalogna, tappa del Mondiale 2024 di Superbike. Sul circuito del Montmelò si è vissuto un time-attack molto intenso in cui i piloti della categoria delle derivate della serie si sono spinti molto oltre per trovare anche quello che non c’era nel proprio mezzo.

Ci si aspettava molto da Nicolò Bulega. Il campione del mondo Supersport 2023 ha mostrato grandi cose in Australia, vincendo gara-1 e garantendosi la seconda posizione nel Mondiale al termine della tappa down under. Il potenziale della Ducati appare superiore a tutta la concorrenza, considerato anche il rendimento di Alex Lowes, di conseguenza la sua figura era di riferimento.

Grande curiosità c’era su Toprak Razgatlioglu e Alvaro Bautista: il turco si è presentato con la voglia di trovare la quadra con la BMW e sembrava pronto a spiccare il volo; lo spagnolo sta facendo grande fatica per il regola della “zavorra” e la messa a punto è davvero complicata. Iberico anche polemico, rispetto a questo cambiamento normativo.

Di seguito la griglia di partenza del GP Catalogna:

GRIGLIA DI PARTENZA GP CATALOGNA SUPERBIKE 2024

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M 1000 RR 1’39.489 6 -0.100 +0.137 +0.325 1’39.966 326 1’39.489

2 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 1’39.591 +0.102 6 +0.010 +0.139 +0.222 1’39.883 319 1’39.591

3 29 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 1’39.799 +0.310 5 +0.113 +3.289 +3.901 1’43.754 322 1’39.799

4 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 1’39.947 +0.458 6 -0.040 +0.354 +0.588 1’40.558 325 1’39.947

5 14 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 1’39.988 +0.499 6 +0.104 +0.469 +0.587 1’40.627 319 1’39.988

6 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 1’40.100 +0.611 6 +0.129 +0.351 +0.478 1’40.500 318 1’40.100

7 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’40.116 +0.627 6 +0.181 +0.394 +0.581 1’40.508 320 1’40.116

8 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 1’40.131 +0.642 6 +2.340 +9.430 +9.970 1’50.474 320 1’40.131

9 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’40.227 +0.738 7 +0.226 +0.764 +1.136 1’41.435 316 1’40.227

10 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 1’40.240 +0.751 5 +0.152 +0.456 +0.623 1’40.421 322 1’40.240

11 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 1’40.297 +0.808 6 -0.017 +0.296 +0.502 1’40.297 322 1’40.297

12 45 REDDING Scott BMW M 1000 RR 1’40.534 +1.045 5 +0.159 +0.673 +0.990 1’41.138 325 1’40.534

13 65 REA Jonathan Yamaha YZF R1 1’40.537 +1.048 7 +0.524 +2.739 +3.314 1’43.683 320 1’40.537

14 31 GERLOFF Garrett BMW M 1000 RR 1’40.705 +1.216 6 +0.289 +0.776 +1.132 1’41.176 322 1’40.705

15 47 BASSANI Axel Kawasaki ZX-10RR 1’40.858 +1.369 6 +0.154 +0.494 +0.837 1’40.858 323 1’40.858

16 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 1’40.921 +1.432 5 +0.168 +0.543 +0.802 1’40.921 323 1’40.921

17 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 1’41.145 +1.656 6 +0.244 +0.872 +1.446 1’41.734 323 1’41.145

18 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 1’41.177 +1.688 5 +4.437 +12.309 +14.586 1’56.588 326 1’41.177

19 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 1’41.197 +1.708 5 PIT IN 327 1’41.197

20 5 OETTL Philipp Yamaha YZF R1 1’41.337 +1.848 6 +0.392 +1.024 +1.403 1’41.381 315 1’41.337

21 28 RAY Bradley Yamaha YZF R1 1’41.422 +1.933 6 +0.243 +0.911 +1.307 1’41.422 316 1’41.422

22 95 MACKENZIE Tarran Honda CBR1000 RR-R 1’41.643 +2.154 6 +0.382 +0.977 +1.465 1’41.643 321 1’41.643

23 27 NORRODIN Adam Honda CBR1000 RR-R 1’42.793 +3.304 6 +0.392 +1.452 +2.219 1’42.809 320 1’42.793