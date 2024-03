LIVE Sonego-Kecmanovic, ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA: sfida che rievoca la Coppa Davis in prima serata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2024 tra Lorenzo Sonego ed il serbo Miomir Kecmanovic. Quinto confronto diretto tra i due, con la situazione ad oggi in perfetta parità. Il vincente della sfida troverà al secondo turno il britannico Cameron Norrie.

Sonego, ventinovenne di Torino, si presenta al primo Masters 1000 stagionale alla ricerca di un necessario cambio di passo. Il piemontese ha infatti collezionato soltanto tre vittorie nell’arco di questo inizio di stagione. Segnali parzialmente incoraggianti sono giunti da Dubai, torneo nel quale ha prima battuto l’indiano Nagal, poi strappato un set al russo Medvedev.

Dal canto suo Kecmanovic, venticinquenne di Belgrado, arriva nella location californiana dopo aver raggiunto i quarti di finale in quel di Acapulco. Tuttavia neppure il serbo ha incantato in questo primo quarto di stagione, seppur avviato dal quarto turno raggiunto agli Australian Open. Dal tennis equilibrato, il serbo spesso lascia partire accelerazioni improvvise in lungolinea. Avversario dunque da non sottovalutare per Lorenzo.

Il primo turno del Masters 1000 di Indian Wells tra Lorenzo Sonego ed il serbo Miomir Kecmanovic sarà il match inaugurale del giovedì sul campo numero 3. Si partirà quindi alle 20.00 ora italiana. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Sky Sport, ed in streaming su Sky GO e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!