ATP Indian Wells, convincente vittoria per Lorenzo Sonego: Kecmanovic piegato in due set

Lorenzo Sonego conferma l’ottimo periodo di forma. L’azzurro aveva mostrato tutta la bontà della sua condizione a Dubai contro Medvedev e supera un difficile primo turno a Indian Wells contro Miomir Kecmanovic: 7-6(1) 6-4 in un’ora e mezza che gli permette di avanzare al secondo turno contro Cameron Norrie, un match alla sua portata.

Il primo set è tirato ed equilibrato: fino al 5-5 non c’è nessuna palla break, con entrambi che hanno numeri straordinari al servizio. L’unico turno difficile è stato quello di Kecmanovic nel quarto game, quando è riuscito a spuntarla ai vantaggi. Il break per il serbo arriva nell’undicesimo game con una fantastica difesa e una stecca di dritto di Sonego.

Quando sembra tutto perso, ecco che arriva l’immediato contro-break con due errori di dritto di Kecmanovic e una grande smorzata di Sonego. Il tiebreak è magistrale da parte del torinese: ace, difese incredibili, dritti vincenti che non fanno capire nulla al balcanico: un 7-1 nettissimo per prendersi il primo set.

Anche il secondo set comincia senza particolari sussulti e gira definitivamente sull’1-2, quando il piemontese annulla una palla break con una prima vincente e riesce a strappare il servizio al suo avversario nel game successivo con due difese in back e un dritto in diagonale meraviglioso. Sonego avrebbe anche due palle per il doppio break, ma continua a servire alla grande e vince il secondo set 6-4 e si prende il secondo turno, scagliando la bellezza di 12 ace e 27 vincenti.