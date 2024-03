Chi affronta Jasmine Paolini agli ottavi di Indian Wells? Prossima avversaria, precedenti, ranking

Jasmine Paolini affronterà la russa Anastasia Potapova agli ottavi di finale del torneo WTA 1000 di Indian Wells. La tennista italiana ha sconfitto la russa Anna Kalinskaya, come aveva già fatto nell’atto conclusivo del WTA 1000 di Dubai, e ora sarà chiamata ad affrontare una nuova avversaria rognosa sul cemento statunitense.

La 28enne toscana, attuale numero 14 del ranking WTA, incrocerà la 22enne, numero 33 al mondo (lo scorso giugno si spinse fino al 21mo posto). Non ci sono precedenti tra le due giocatrici, che si sfideranno per la qualificazione ai quarti di finale, dove incrocerebbero una tra Hadda Maia, Pavlyuchenkova e Kostyuk.

Jasmine Paolini sta attraversando un momento semplicemente meraviglioso e il suo stato di forma è encomiabile, ora non si preclude nessun traguardo e il sogno è quello di vincere il secondo 1000 consecutivo, impresa che le permetterebbe nei fatti di piombare nella top-10 della graduatoria internazionale.

L’azzurra è entrata in una nuova dimensione e non dovrà farsi impensierire da Potapova. La nativa di Saratov è alta 175 cm (dunque 12 in più dell’azzurra) e in carriera ha vinto due tornei, ovvero i WTA 250 di Istanbul (2022) e Linz (2023). Negli Slam non è mai andata oltre il terzo turno (2021 agli Australian Open, 2022 a Wimbledon, 2023 al Roland Garros).