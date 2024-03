LIVE Sci alpino, Gigante Aspen 2024 in DIRETTA: gara-2 in Colorado, tutti contro Odermatt

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gigante di Aspen 2024, evento della Coppa del mondo di sci alpino maschile 2023/2024. Dopo la vittoria di ieri di Marco Odermatt si bissa in Colorado, con il secondo gigante consecutivo sulla pista americana.

Ancora una volta sarà tutti contro Odermatt, vincitore della prima prova ad Aspen. Grazie al successo di ieri lo svizzero è ancora imbattuto in stagione in gigante, specialità in cui è in serie positiva da 11 gare. L’elvetico ha dimostrato di avere ancora fame di vittoria mettendo nel mirino il record di Ingemar Stenmark (14). Odermatt dovrà però fare i conti con una concorrenza agguerrita, che sta provando in tutti i modi a rovinargli i piani.

L’Italia è reduce da una giornata oltremodo positiva: ieri la formazione azzurra ha piazzato due atleti in top 10. Si tratta di Luca De Aliprandini, quinto, ed Alex Vinatzer, sesto. Andranno invece alla caccia del riscatto Filippo Della Vite e Giovanni Borsotti, rispettivamente usciti di scena nella prima nella seconda manche.

La prima manche del gigante di Aspen inizierà alle 18.00 italiane, mentre la seconda scatterà alle 21.00. L’evento sarà visibile su Rai Sport (solo la prima manche) e su Eurosport 1. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale del secondo gigante di Aspen 2024 con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdervi nulla. Buon divertimento!