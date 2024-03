LIVE Milan-Slavia Praga, Europa League 2024 in DIRETTA: andata degli ottavi di finale a San Siro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Milan-Slavia Praga, Europa League 2024 in DIRETTA, Leao e Giroud vogliono chiudere subito la pratica qualificazione.

È il momento per il Milan di Stefano Pioli di fare ritorno sul palcoscenico europeo. Il teatro di questa sfida sarà San Siro, dove si svolgerà l’incontro di andata degli ottavi di finale della UEFA Europa League contro lo Slavia Praga. I Rossoneri, freschi di una vittoria in campionato contro la Lazio, si apprestano a navigare il tratto più intenso e decisivo della stagione in ambito europeo.

Lo Slavia Praga, avversario di turno, arriva dopo aver registrato un pareggio nel proprio derby contro lo Sparta, rivelando di essere una delle squadre più inaspettate e interessanti di questo panorama continentale per l’annata 2023/2024.

Data: 07/03/2024

Orario: 21.00

Canale TV: Sky, Dazn, TV8

Probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

SLAVIA PRAGA (3-4-2-1): Stanek; Ogbu, Holes, Zima; Masopust, Zafeiris, Sevcik, Provod; Wallem, Schranz; Jurecka.

