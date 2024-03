LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce 77-76 Eurolega basket 2024 in DIRETTA: l’Armani vince e continua a sperare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.33 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport.

22.31 Seconda vittoria consecutiva per l’Olimpia Milano di coach Ettore Messina che nonostante qualche brivido nel finale riesce ad avere ragione del Fenerbahce e aggancia Partizan, Valencia ed Efes Istanbul al decimo posto della classifica di Eurolega (l’ultimo utile per accedere ai play-in). Melli e compagni si giocheranno dunque tutto nelle prossime tre gare con Zalgiris e Maccabi Tel Aviv in trasferta e il derby con Bologna in casa.

FINITAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!! VINCE L’OLIMPIAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!

Time out Milano, 8″ sul cronometro.

77-76 Magia di Biberovic dall’angolo, Fener a -1..

77-73 2/2 Mirotic, +4 Olimpia con 13″ da giocare.

Fallo di Biberovic su Mirotic con il Fenerbahce in bonus, liberi per l’ex Barcellona, linea del traguardo vicina per Milano.

Fallo di Motley su Mirotic dopo la tripla sul ferro di Wilbekin, 15″ sul cronometro.

75-73 PIAZZATO DI SHIELDS! 28″ da giocare.

73-73 TRIPLA DI MIROTIC! Nuova parità.

70-73 Biberovic dopo un rimbalzo offensivo, 1’40” da giocare, 4-3 i falli.

70-71 Penetrazione di Guduric.

70-69 Piazzato di Hall, contro-sorpasso Milano, 3’07” sul cronometro.

68-69 Wilbekin da tre, Fenerbahce avanti per la prima volta in partita, time out Messina.

68-66 Liberi di Guduric.

68-64 Piazzato dalla media di Hayes.

Rimbalzo offensivo pesantissimo di Mirotic, possesso Milano, 5’20” da giocare.

68-62 NAPIER DA LONTANISSIMOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!! Milano ancora a +6, ora serve difendere.

65-62 Wilbekin dall’arco, si gioca tripla contro tripla in questo quarto quarto.

65-59 ANCORA STEFANO TONUT! ANCORA DA TRE! +6 Milano, 6’32” da giocare, 3-1 i falli.

62-59 Hayes riporta sotto il Fener dall’angolo.

62-56 TRIPLAAAAAAAAA DI TONUUUUUUUUUUTTTTTTT!!!!

59-56 Ancora Motley, Fenerbahce a -3 con 8’44” da giocare.

59-54 Tripla di Motley.

INIZIA IL QUARTO E ULTIMO QUARTO!

FINISCE IL TERZO QUARTO!

59-51 Tripla di Dorsey.

59-48 Gran lavoro di Motley sotto canestro.

59-46 Dentro il libero aggiuntivo, +13 Milano con 1’26” da giocare nel terzo quarto, squadre in bonus.

58-46 SHAVON SHIELDS! Canestro con fallo subìto, potenziale gioco da tre.

56-46 Liberi di Shields.

54-46 Piazzato di Guduric.

54-44 SHIELDS! Recupero del 31 che riporta Milano sul +10. time out Fener.

52-44 Penetrazione di Poythress.

50-44 Un libero di Shields.

49-44 Poythress ri-allunga per Milano.

47-44 Liberi di Hayes.

47-42 Wilbekin da tre.

47-39 Melli raggiunge quota 17 in serata. 6’43” da giocare nel terzo quarto.

45-39 Melli si appoggia al tabellone.

43-39 Tripla di Wilbekin che riporta il Fenerbahce a due possessi di svantaggio.

INIZIA IL SECONDO TEMPO!

21.18 28-18 e 15-18 i parziali di un ottimo primo tempo per l’Olimpia Milano sul piano realizzativo con il Fenerbahce riuscito a riportarsi sotto con un parziale nel secondo quarto. A tra poco per il racconto degli ultimi due quarti su OA Sport.

FINISCE IL PRIMO TEMPO!

43-36 Tripla di Wilbekin.

43-33 Ancora Guduric.

43-31 Penetrazione di Guduric, 1’38” sul cronometro del secondo quarto.

43-29 2/2 Shields.

Fallo di Dorsey sulla penetrazione di Shields che sfiora il gioco da tre e andrà in lunetta con due liberi.

41-29 HALL! Il 22 prende il rimbalzo sulla tripla sul ferro di Napier.

Arriva il time out di Ettore Messina per spezzare l’inerzia in favore del Fener.

39-29 Rubata di Calathes che riporta i turchi a -10 prolungando a 7-0 il parziale.

Scadono i 24 per il Fenerbahce, palla a Milano con 4’21” da giocare nel primo tempo.

39-27 Tripla di Dorsey.

39-24 Motley si inventa un canestro dal pitturato.

Time out Fenerbahce sul massimo vantaggio Milano (+15) c’è stata solo la squadra di Ettore Messina in campo fino a questo punto.

39-22 SCHIACCIATA DI MELLI! Rubata dell’Olimpia e l’ex Reggiana vola a due mani sopra il ferro.

37-22 Dentro il libero aggiuntivo.

36-22 MELLI! Canestro con fallo del 9 dell’Olimpia, potenziale gioco da tre.

34-22 Piazzato di Calathes.

34-20 Arresto e tiro di Poythress.

32-20 Piazzato di Biberovic.

32-18 Ancora Voigtmann.

30-18 Voigtmann porta Milano sul +12.

INIZIA IL SECONDO QUARTO!

FINISCE IL PRIMO QUARTO!

28-18 Sanli ora è incontenibile sotto canestro.

28-16 Poythress interrompe il parziale turco.

26-16 Ancora Sanli. 1’10” da giocare nel primo quarto.

26-14 Sanli riceve nel pitturato e si appoggia al vetro.

26-12 Un libero di Poythress.

25-12 Liberi di Mirotic, nuovo massimo vantaggio Milano sul +13.

23-12 TRIPLA di Hall.

20-12 Biberovic in uscita dal time out.

Time out che arriva dalla panchina del Fenerbahce.

20-10 3/3 Napier.

Fallo di Calathes che manda Napier in lunetta con tre liberi.

17-10 Liberi di Biberovic.

17-8 Ancora Melli, +9 Olimpia.

15-8 TRIPLA DI MELLI! Primo allungo Milano.

12-8 Dentro il libero aggiuntivo.

11-8 SHIELDS! Canestro con fallo di Dorsey, potenziale gioco da tre.

9-8 Motley con il primo canestro da due della serata.

9-6 MIROTIC DA TRE! Avvio infuocato dall’arco, 6’57” da giocare nel primo quarto.

6-6 MELLI impatta dall’altra parte.

3-6 Tripla di Dorsey.

3-3 MIROTIC DA TRE!

0-3 Tripla di Hayes.

SI PARTE!

20.25 In contemporanea con il match del Forum si giocherà anche Bayern-Maccabi Tel Aviv, con la compagine israeliana diretta rivale di Milano per l’accesso alla post-season.

20.15 In corso il riscaldamento delle squadre al “Mediolanum Forum” di Assago, un quarto d’ora all’inizio di un match che deciderà tanto della stagione europea dell’Olimpia Milano di coach Ettore Messina, alla quale serve una vittoria per continuare a sperare in un posto ai play-in.

20.10 Al “Forum” l’Olimpia dovrà però vedersela con un Fenerbachce reduce da uno straordinario momento di forma. La compagine turca di coach Sarunas Jasikevicius è infatti reduce da una striscia di ben undici vittorie consecutive tra campionato, Eurolega e Coppa di Turchia. Il Fener occupa il terzo posto della classifica di Eurolega con un record di 19-11, alla pari con Panathinaikos e Monaco.

20.05 E’ un Olimpia Milano con sette vite quella della regular season di Eurolega di questa stagione. Dopo la sconfitta in casa del Baskonia che sembrava aver messo fine alle speranze meneghine di accedere ai play-in la squadra di coach Ettore Messina si è resa protagonista di una splendida vittoria sul parquet del Monaco martedì sera che ha rimesso di nuovo tutto in discussione. 13-17 il record attuale di Milano che si traduce in un dodicesimo posto in classifica.

20.00 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Olimpia Milano-Fenerbahce, match valido per la trentunesima giornata della regular season di Eurolega.

