L’Italia firma la seconda vittoria: Pellegrini e Barella decidono l’amichevole contro l’Ecuador

L’Italia ha sconfitto l’Ecuador per 2-0 nell’amichevole andata in scena alla Red Bull Arena di Harrison (nell’area di New York, USA). Dopo la vittoria ottenuta tre giorni fa contro il Venezuela sempre negli States, gli azzurri si sono replicati contro un’altra formazione sudamericana e proseguono così la propria marcia di avvicinamento verso gli Europei, ormai distanti meno di tre mesi e dove i ragazzi del CT Luciano Spalletti saranno chiamati a difendere il titolo conquistato tre anni fa.

Lorenzo Pellegrini ha risolto la contesa con una splendida rete siglata al terzo minuto. Il giocatore della Roma si è reso protagonista di una spettacolare botta al volo ed è tornato al gol in azzurro dopo quasi due anni dall’ultima volta (giugno 2022), esultando in Nazionale per la sesta volta in carriera. In pieno recupero è arrivato il gol del 2-0 firmato da Nicolò Barella, abile a insaccare da due passi su invito di Orsolini.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Spalletti insiste con il 3-4-2-1: Vicario al posto di Donnarumma tra i pali; difesa a tre con Bastoni, Darmian e Mancini; Dimarco e Bellanova sugli esterni, Jorginho e Barella al cuore del centrocampo; Pellegrini e Zaniolo alle spalle di Raspadori. A riposo dunque Donnarumma, Retegui dopo la doppietta rifilata al Venezuela, Chiesa e si è abbandonato, almeno in avvio, il 4-3-3 con cui si era chiusa l’amichevole di giovedì sera. L’Ecuador risponde con Burrai in porta, Torres, Pacho e Hincapie in difesa; Preciaso ed Estupinan sugli esterni, Franco e Caicedo al centro; Plata e Sarmiento al supporto di Minda.

L’Italia passa in vantaggio dopo soltanto tre minuti: Dimarco batte una punizione, la barriera sudamericana respinge, la palla arriva nei pressi di Pellegrini, che tira di forza al volo e insacca. Tre giri di lancetta più tardi Dimarco non ha sfruttato una ghiotta occasione, sbagliando su cross di Bellanova. L’Italia ha un’altra occasione al 16′, quando Zaniolo si trova solo davanti a Burrai: il sinistro è però deludente e il portiere para senza problemi. L’Italia continua a manovrare con convinzione, ma non crea più occasioni interessanti nel primo tempo.

La ripresa si apre con l’ingresso di Di Lorenzo al posto di Bellanova, poi Raspadori colpisce di testa su passaggio di Pellegrini. Al 50′ Zaniolo si rende pericoloso di testa, ma non inquadra la porta. Due minuti più tardi Franco manca il pareggio, calciando alto da ottima posizione. Doppio cambio di Spalletti al 67′: Frattesi per Jorginho e Locatelli per Pellegrini. L’Ecuador si rende pericoloso con Plata e Estupinian. Al 75′ entrano Retegui e Orsolini per Raspadori e Zaniolo. L’Italia gestisce e in pieno recupero trova il raddoppio con Barella, con un tocco sottomisura su assist di Orsolini.