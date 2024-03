Giro delle Fiandre, un passaggio a livello ferma la corsa: cosa è successo nella Ronde

Giornata della Santa Pasqua e giornata di Giro delle Fiandre. La Seconda Monumento di questa stagione tiene banco e la Ronde van Vlaanderen riserverà ai corridori un percorso di 270,8 chilometri in cui si dovrà affrontare ben 17 muri (di cui 11 in pavé) e 7 settori sulle pietre. Non ci si potrà distrarre neanche un secondo, se si vorranno evitare le trappole disseminate lungo il percorso.

Una corsa in cui si è tentato subito di animare la scena con un’azione da parte di alcuni fuggitivi. Un gruppetto formato da van Lerberghe (Quick-Step), Dekker (Arkea), Aniolkowski (Cofidis), Touze (Decathlon), Durbridge e Reinders (Jayco), Taminiaux (Lotto) e Vermoote (Bingoal), che hanno approfittato della passività del plotone per andare in avanscoperta.

Un piccolo imprevisto c’è stato a circa 200 km dal traguardo, visto che i fuggitivi si sono dovuti fermare 20-30″ per colpa di un passaggio a livello. Un break che comunque non ha impedito alla testa della corsa di essere tale, visto il margine di oltre 3′, tuttavia anche questo fa parte del racconto del Fiandre.

Di seguito il video dell’episodio: