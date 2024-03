Chi affronterà Sinner al prossimo turno a Miami? Tanti precedenti, anche in Coppa Davis

Nel terzo turno del torneo ATP Masters 1000 di Miami l’azzurro Jannik Sinner, testa di serie numero 2, incontrerà il neerlandese Tallon Griekspoor, numero 25 del seeding: si tratterà del quarto incontro tra i due, con i precedenti che hanno visto l’italiano sempre vittorioso.

Si tratta di precedenti tutti molto recenti, con gli incroci avvenuti tra il 2023 ed il 2024: l’italiano ha incontrato in semifinale a Rotterdam il padrone di casa neerlandese per due anni consecutivi, uscendone vittorioso in entrambi i casi in due set, nel 2023 per 7-5 7-6 (5) e nel 2024 per 6-2 6-4.

In mezzo il dolce ricordo della Coppa Davis, con la sfida tra Italia e Paesi Bassi nei quarti di finale, e Sinner che vinse, anche in quell’occasione, in due partite, con lo score di 7-6 (3) 6-1, dando inizio alla cavalcata azzurra verso la conquista dell’Insalatiera.

PRECEDENTI SINNER-GRIEKSPOOR (3-0)

2024 Jannik Sinner Rotterdam Semifinal Indoor Hard 6-2 6-4

2023 Jannik Sinner Davis Cup Finals Quarterfinal Indoor Hard 7-6 (3) 6-1

2023 Jannik Sinner Rotterdam Semifinal Indoor Hard 7-5 7-6 (5)