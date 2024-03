LIVE Camila Giorgi-Swiatek 1-6 1-6, WTA Miami 2024 in DIRETTA: l’azzurra cede alla polacca

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

00.14 Si chiude un match senza molta storia sul centrale di Miami dove Iga Swiatek supera una fallosa Camila Giorgi (6-1 6-1) in un’ora e otto minuti di gioco e passa al terzo turno dove affronterà la ceca Noskova.

1-6 Sbaglia con il rovescio Giorgi, vince Iga Swiatek.

40-0 Sale nel game la polacca, tre match-point.

15-0 Prima vincente di Swiatek.

1-5 Break di Iga Swiatek che ora servirà per il match.

40-AD Doppio fallo Giorgi.

40-40 Rovescio vincente di Swiatek, seconda parità.

AD-40 Dritto vincente di Camila Giorgi.

40-40 Dritto in corridoio di Swiatek.

30-40 Salva la prima palla break Giorgi.

15-40 Non trova di poco la linea Giorgi con il passante dritto.

15-30 Dritto profondo di Giorgi.

0-30 Sale nel game la polacca.

0-15 Ennesimo doppio fallo di Camila Giorgi.

1-4 Rovescio in rete di Giorgi.

40-15 Palla per confermare il break Swiatek.

30-15 Errore con il dritto di Giorgi.

1-3 Arriva il break della polacca nel secondo set.

15-40 Altro errore con il rovescio dell’azzurra, due palle break Swiatek.

15-30 Dritto in corridoio di Giorgi.

15-15 Prima vincente dell’azzurra.

0-15 Errore di Giorgi con il rovescio.

1-2 Swiatek tiene il servizio.

40-30 Sbaglia con il dritto la polacca.

40-15 Gran rovescio di Swiatek.

30-0 Sale nel game la polacca.

1-1 L’azzurra tiene il servizio.

40-0 Sale nel game l’azzurra.

30-0 Servizio/dritto dell’azzurro.

15-0 Prima vincente di Giorgi.

0-1 Iga Swiatek tiene il servizio.

40-15 Accorcia la Giorgi.

40-0 Sale la polacca nel game.

30-0 Dritto profondo della polacca.

15-0 Prima vincente di Swiatek.

23.45 Inizia il secondo set.

23.43 Iga Swiatek domina il primo set prevalendo su una fallosa Camila Giorgi, 6-1 in favore della polacca che si porta in vantaggio.

1-6 Dritto vincente di Iga Swiatek che conquista il primo set in 37 minuti.

40-AD Errore con il rovescio di Giorgi, terzo set-point.

40-40 Prima vincente dell’azzurra che porta il game ai vantaggi.

30-40 Giorgi salva il primo.

15-40 Volèe vincente di Swiatek che avrà due set-point.

15-30 Ace dell’azzurra.

0-30 Doppio fallo di Giorgi.

0-15 Largo il rovescio di Giorgi.

1-5 Si salva la polacca che tiene il servizio.

AD-40 Dritto vincente di Swiatek con il nastro benevolo.

40-40 Dritto in rete dell’azzurra, seconda parità.

40-AD Rovescio profondo di Giorgi, quarta palla break.

40-40 Rovescio largo di Giorgi, game ai vantaggi.

30-40 Salva anche la seconda la polacca.

15-40 Rovescio vincente di Swiatek.

0-40 Tre palle break per l’azzurra.

0-30 Dritto vincente di Giorgi che sale nel game.

0-15 Scappa largo il dritto di Swiatek ingannata dal nastro.

1-4 Camila Giorgi conquista il primo game della sua partita.

40-15 Lungo il dritto di Giorgi.

40-0 Sbaglia con il dritto Swiatek.

30-0 Servizio/dritto dell’azzurro.

15-0 Prima vincente di Giorgi.

0-4 Iga Swiatek tiene il servizio e ipoteca il primo set.

40-0 Rovescio largo di Giorgi.

30-0 Dritto vincente della polacca.

15-0 Prima vincente di Swiatek.

0-3 Sesto doppio fallo di Camila Giorgi, secondo break di Iga Swiatek.

30-40 Giorgi prende in mano lo scambio e porta Swiatek al rovescio largo.

15-40 Di poco lungo il dritto in contropiede dell’azzurra, due palle break Swiatek.

15-30 Errore con il rovescio di Giorgi.

15-15 Prosegue la scia di doppi falli dell’azzurra.

15-0 Smash vincente di Giorgi.

0-2 Rovescio lungo linea vincente di Swiatek che tiene il servizio.

AD-40 Prima vincente della n.1 WTA.

40-40 Doppio fallo di Swiatek.

40-30 Rovescio in rete di Giorgi.

30-30 Rovescio in rete di Swiatek, Giorgi risale nel game.

30-15 Scappa il dritto alla polacca.

30-0 Ace centrale di Swiatek.

15-0 Dritto in rete di Giorgi.

0-1 Altro doppio fallo di Giorgi, c’è il break di Swiatek.

40-AD Dritto in corridoio dell’azzurra, palla break Swiatek.

40-40 Scappa via il dritto di Giorgi, seconda parità.

AD-40 Pallonetto corto di Swiatek e Giorgi chiude con lo smash.

40-40 Rovescio in corridoio di Swiatek.

30-40 Terzo doppio fallo consecutivo di Giorgi che concede una palla break alla polacca.

30-30 Altro doppio fallo dell’azzurra.

30-15 Doppio fallo di Giorgi.

30-0 Lunga la risposta di Swiatek.

15-0 Buona la prima di Giorgi.

SI PARTE! Giorgi al servizio.

23.00 Swiatek e Giorgi sul centrale di Miami per ultimare la fase di riscaldamento.

22.55 Dopo l’esordio vittorioso in Florida in cui Camila Giorgi ha superato nettamente Magdalena Frech l’azzurra cercherà di ben figurare con Iga Swiatek, n.1 della classifica WTA e reduce dalla vittoria ad Indian Wells.

22.45 Arriva la vittoria di Sinner nel derby azzurro con Vavassori (6-3 6-4), tra poco in campo Camila Giorgi e Iga Swiatek.

19.20 E’ cambiato il programma dopo il ritardo dovuto alla pioggia: il match tra Camila Giorgi e la polacca Iga Swiatek sarà il terzo dopo Fritz-Seyboth Wild e la prosecuzione di Sinner-Vavassori sullo Stadium.

5.35 Il match tra Camila Giorgi e Iga Swiatek sarà quest’oggi (sabato 23 marzo) il quarto dalle 16.00.

02.11 Per il momento quindi è tutto con la DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Camila Giorgi ed Iga Swiatek. Il match è stato posticipato a domani a causa della pioggia che si è abbattuta quest’oggi su Miami. Rimanete aggiornati sul nostro sito per scoprire il nuovo orario della partita e per seguire insieme la partita. Appuntamento a domani!

02.09 È arrivata la comunicazione ufficiale: i match di oggi sono rimandati a domani!

02.02 Non arrivano ancora notizie sul futuro di questa partita, che al momento rimane ancora in programma. In quest’istante a Miami sono le 21.02 e la pioggia continua a scendere copiosamente sull’Hard Rock Stadium.

01.53 Al momento però sta ancora piovendo copiosamente a Miami con le condizioni metereologiche che non lasciano presagire nulla di buono. Vedremo se anche la sfida tra Swiatek e Giorgi slitterà a domani

01.50 La pioggia si è abbattuta nuovamente su Miami, portando al rinvio della quasi totalità degli incontri in programma per quest’oggi e di quelli già iniziati. La partita tra Iga Swiatek e Camila Giorgi non è ancora stata cancellata, così come quella tra Noskova e Timofeeva.

23.36 Archiviato il primo match sul Centrale, con il successo di Coco Gauff contro l’argentina Nadia Podoroska 6-1 6-2. Ora è il momento di Sinner-Vavassori.

22.24 La pioggia ha concesso una tregua e sul Centrale il programma ha inizio. Giorgi giocherà non prima delle 00.00 italiane, ma chiaramente si andrà oltre per il ritardo dettato dalla pioggia.

21.40 La novità è che ha smesso di piovere, ma prima di avviare gli incontri servirà tempo, in riferimento all’asciugatura dei campi. Da capire poi se si sta parlando di una schiarita momentanea o meno.

20.43 Inizio dei match ottimisticamente rimandato alle 21:30. Diciamo ottimisticamente perché non c’è una singola speranza che inizino.

20.03 Piove non poco a Miami e il programma di questo incontro è destinato a slittare. L’organizzazione ha comunicato che gli incontri inizieranno non prima delle ore 20.30 italiane.

19.28 Si protrae il ritardo: inizio non prima delle ore 20.00 italiane.

16.42 L’inizio degli incontri è slittato a causa della pioggia: si inizierà non prima delle ore 18.00, ma continua a piovere. La situazione è estremamente difficile.

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Camila Giorgi e Iga Swiatek, partita del secondo turno del WTA 1000 di Miami 2024. Match di cartello per la tennista marchigiana, che è chiamata ad una sfida impossibile: Giorgi affronterà Iga Swiatek, numero 1 del mondo e dominatrice del circuito WTA nelle ultime stagioni.

Ad Indian Wells Giorgi è tornata in campo dopo un stop di oltre 1 mese. In California la tennista azzurra ha raggiunto il secondo turno: l’italiana all’esordio ha sconfitto Katie Boulter, arrendendosi poi a Linda Noskova. Qui a Miami Giorgi ha sconfitto nettamente Magdalena Frech, la quale ha conquistato in totale 6 game (6-4, 6-2).

Per Swiatek quello odierno sarà l’esordio stagionale in Florida. La numero 1 del mondo è reduce dal successo ad Indian Wells, dove ha concesso in totale 21 game (in 6 partite) senza mai perdere un set. In questo 2024 la polacca ha già vinto due WTA 1000, essendosi imposta anche nel torneo di Doha. Ad impreziosire il suo avvio di stagione sono le semifinali a Dubai, mentre stona l’uscita al quarto turno agli Australian Open.

Quello odierno è il terzo incontro ufficiale tra le due giocatrici. Il bilancio dei precedenti è di 1-1 con Giorgi che ha vinto il primo scontro agli Australian Open del 2019. Swiatek si è poi vendicata due anni più tardi sempre nello Slam australiano.

