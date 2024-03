Hockey ghiaccio, prendono il via i play-off di ICE League. Bolzano sfida Villach, Val Pusteria contro Fehervar

Dopo una gara-3 agonica, Val Pusteria strappa il pass per i quarti di finale della Alps Hockey League 2023-2024. Si sono conclusi, quindi, i pre-playoffs e ora prenderanno il via in maniera ufficiale i play-off veri e propri. Da oggi, domenica 3 marzo, scatteranno i quarti di finale con ancora due squadre italiane in lizza.

Si giocherà con la formula del “best-of-seven” e si eleggeranno le 4 squadre che andranno a giocarsi le semifinali. I quarti di finale prenderanno il via oggi e si chiuderanno, in caso di gara-7, sabato 16 marzo. Le semifinali, invece, andranno in scena dal 19 marzo al 2 aprile. La serie di finale sarà tra il 5 ed il 19 aprile.

GLI ACCOPPIAMENTI DEI QUARTI DI FINALE

EC-KAC KLAGENFURT (#1) – BEMER PIONEERS VORARLBERG (#10)

HYDRO FEHÉRVÁR AV19 (#2) – HC VAL PUSTERIA (#8)

Domenica 03.03.2024 @ AVS Hydro Fehervar AV 19, 17:30 Uhr

Lunedì 04.03.2024 @ AVS Hydro Fehervar AV 19, 19:15 Uhr

Giovedì 07.03.2024 vs AVS Hydro Fehervar AV 19, ore 19:45

Venerdì 08.03.2024 vs AVS Hydro Fehervar AV 19, ore 19:45

Eventuale Lunedì 11.03.2024 @ AVS Hydro Fehervar AV 19, ore 19:15

Eventuale Mercoledì 13.03.2024 vs AVS Hydro Fehervar AV 19, ore 19;45

Eventuale Venerdì 16.03.2024 @ AVS Hydro Fehervar AV 19, ore 17:30

HCB SÜDTIROL BOLZANO ALPERIA (#4) – EC IDM VILLACH VSV (#6)

Gara 1 – Domenica 3 marzo, ore 18:00 (Sparkasse Arena, Bolzano)

Gara 2 – Martedì 5 marzo, ore 19:15 (Stadthalle, Villach)

Gara 3 – Giovedì 7 marzo, ore 19:30 (Sparkasse Arena, Bolzano)

Gara 4 – Sabato 9 marzo, ore 19:15 (Stadthalle, Villach)

se necessarie

Gara 5 – Lunedì 11 marzo, ore 19:45 (Sparkasse Arena)

Gara 6 – Mercoledì 13 marzo, ore 19:15 (Stadthalle, Villach)

Gara 7 – Venerdì 15 marzo, ore 19:45 (Sparkasse Arena)

EC RED BULL SALZBURG (#3) – STEINBACH BLACK WINGS LINZ (#5)