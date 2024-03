LIVE Berrettini-Cazaux, Challenger Phoenix 2024 in DIRETTA: la rinascita passa dall’emergente francese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 2° turno del challenger di Phoenix (USA) tra Matteo Berrettini e Arthur Cazaux.

Sfida che promette spettacolo in Arizona. Matteo è reduce dalla prima convincente vittoria dell’anno contro Hugo Gaston, in rimonta, dopo un match durato due ore in cui ha comunque destato impressioni positive. Oggi c’è ancora un rivale francese, con caratteristiche opposte al mancino del 1° turno. Cazaux è un “picchiatore”, che gioca benissimo a rete e sta cercando quella continuità che, una volta trovata, gli consentirà di brecciare anche piuttosto rapidamente in top 50, 30 e 20.

SI fa interessante la “questione ranking” per il romano, che se dovesse centrare i quarti di finale (25 punti) contro il vincente di Atmane-Svajda approderebbe virtualmente in posizione n.160. Al momento è 154 nel ranking settimanale ma in questa settimana Matteo ha perso i 32 punti dei quarti di finale proprio in Arizona e i 10 del 1° turno di Indian Wells. Chiaramente servirà arrivare fino in fondo per vedere l’ex finalista di Wimbledon guadagnare ottime posizioni e riavvicinarsi alla top 100. Ricordiamo che il francese ha battuto Holger Rune in 4 set al 2° turno degli Australian Open 2024, poi Griekspoor prima di arrendersi negli ottavi a Hubert Hurkacz. Al momento occupa la posizione numero 77 del ranking ATP.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match tra Berrettini e Cazaux, che si articolerà non prima delle 3:00. Prima, tre partite di singolare, tra cui Fognini-Vukic, di cui vi terremo aggiornati.