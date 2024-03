LIVE Belgio-Italia 25-29, Qualificazioni Mondiali pallamano in DIRETTA: vittoria convincente degli azzurri ad Hasselt

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21.48 Arriva una vittoria convincente degli azzurri in Belgio, finisce 29-25 per gli azzurri del DT Riccardo Trillini che potranno dunque gestire un vantaggio di 4 goal in vista del ritorno do Pescara.

FINISCE COSI’! IN BELGIO VINCE L’ITALIA!

60′ Deekens chiude la porta a Parisini.

Time out di Trillini per gestire l’ultimo possesso azzurro, vittoria in ghiaccio, ora c’è da provare ad aumentare lo scarto in vista del ritorno.

59′ Grande invenzione di Hadzic in sottomano, 25-29.

59′ HELMERSSON! Nuovo massimo vantaggio Italia, 24-29.

58′ Time out Belgio, linea del traguardo vicina per l’Italia di Riccardo Trillini.

57′ Mengon per Parisini ed è di nuovo +4 azzurro, Belgio-Italia 24-28.

56′ Ancora Hadzic, 24-27.

55′ Il taglio di Bortoli che porta l’Italia a +4, 23-27.

54′ Hadzic realizza dalla distanza, 23-26.

53′ BULZAMINI! Torna a referto il 6 azzurro, 22-26.

52′ DE ANGELIS! Girella splendida che vale un nuovo +3. Belgio-Italia 22-25.

51′ Hadzic ruba il tempo a Savini e batte Ebner, 22-24.

51′ Non sbaglia Helmersson, nuovo +3 Italia, 21-24.

50′ Due minuti per Ooms per un fallo su Parisini, c’è il 7 metri per l’Italia.

50′ Mengon in penetrazione. Belgio-Italia 21-23.

49′ Quinto goal consecutivo di Serras, 21-22.

48′ Savini interrompe il parziale belga, 20-22.

47′ Serras non sta più sbagliando nulla. Belgio-Italia 20-21.

46′ Gran parata di Deekens su Savini.

45′ Ancora Serras, il 9 firma un parziale di 3-0 che riporta il Belgio a -2, 19-21.

44′ Serras accorcia ulteriormente per i locali, 18-21.

44′ Serras interrompe il parziale azzurro in penetrazione, 17-21.

43′ Time out Belgio. Italia padrona del campo in questo momento.

42′ Ancora porta vuota belga, altro recupero e Bortoli porta l’Italia sul nuovo massimo vantaggio. Belgio-Italia 16-21.

41′ BULZAMINI! E’ ancora il 6 a realizzare sfruttando la porta vuota per l’extra-player belga, 16-20.

40′ Bulzamini con la girella risponde a Cadel. Belgio-Italia 16-19.

39′ Ebner sta chiudendo la porta in continuazione. 15 le parate all’attivo del portiere del Lipsia.

38′ Non sbaglia De Angelis a tu per tu con Deekens. Belgio-Italia 15-18.

37′ BULZAMINI! Nuovo doppio vantaggio Italia, 15-17.

35′ Glorieux chiude una bella azione corale dei belgi, 15-16.

34′ Kotters accorcia per i padroni di casa. Belgio-Italia 14-16.

33′ E’ una gran partita quella giocata dagli azzurri fino a qui.

32′ Bulzamini lascia andare il braccio, +3 Italia, 13-16.

31′ De Angelis porta l’Italia sul primo +2 del match. Belgio-Italia 13-15.

INIZIA IL SECONDO TEMPO!

20.52 Dopo la prima frazione di gioco l’Italia chiude in vantaggio di uno sul campo del Belgio.

FINISCE IL PRIMO TEMPO!

30′ 13-14 HELMERSSON! Gran goal dell’esordiente. Belgio-Italia 13-14.

Time out del DT azzurro Trillini a un minuto dal termine della prima frazione di gioco.

29′ Danesi dai sette metri, 13-13.

28′ Bortoli capitalizza la superiorità numerica. Belgio-Italia 12-13.

27′ Ooms dopo la ribattuta di Ebner.

26′ Marco Mengon riporta avanti gli azzurri, 11-12.

25′ Penetrazione di Ooms che riporta lo score in parità, 11-11.

24′ BULZAMINI! Il classe 1995 del Trimo Trebnje non sta sbagliando nulla. Belgio-Italia 10-11.

23′ Hadzic non trova di poco la porta con la girella in penetrazione, superiorità numerica non capitalizzata dai belgi.

22′ Sassata di Helmersson dai sette metri, 10-10.

21′ Danesi riporta avanti i padroni di casa, Belgio-Italia 10-9.

20′ Penetrazione vincente di Marchal che trova il goal del pari, 9-9.

19′ Invasione di Parisini.

Time out che arriva dalla panchina del Belgio.

17′ Gran palla di Helmersson per Parisini, Italia avanti, 8-9.

16′ BULZAMINI! Arriva il goal dalla distanza, 8-8.

15′ Ooms porta avanti il Belgio a metà tempo, Belgio-Italia 8-7.

14′ Deekens chiude la porta in faccia a De Angelis.

13′ Bulzamini sulla corsa, 7-7.

12′ Gran goal di Danesi dalla distanza, 7-6.

12′ 2/2 al tiro di Parisini su assist di Simone Mengon, 6-6.

11′ Kotters porta avanti i padroni di casa, Beglio-Italia 6-5.

10′ Danesi rimette subito la questione in parità, 5-5.

10′ PARISINI! Si sblocca il capitano, Italia avanti, 4-5.

10′ Arriva il primo goal di Helmersson, all’esordio con la maglia azzurra, 4-4.

9′ Gran giocata di Cadel che riporta avanti i belgi, 4-3.

8′ De Angelis rimette la situazione in parità. Belgio-Italia 3-3.

7′ A SEGNO SIMONE MENGON! Belgio-Italia 3-2.

6′ Italia che gioca in extra-player per sopperire all’inferiorità numerica.

5′ Arriva purtroppo l’espulsione per Marrochi per aver colpito il portiere belga in testa dai 7 metri.

4′ Glorieux porta il Belgio sul doppio vantaggio. Belgio-Italia 3-1.

3′ Ancora Danesi, Belgio-Italia 2-1.

2′ Subito il pareggio di Bulzamini. Belgio-Italia 1-1.

1′ Danesi sblocca lo score. Belgio-Italia 1-0.

SI PARTE!

20.08 Inno nazionale belga.

20.06 Inno di Mameli!

20.05 Squadre in campo, tra poco si parte.

20.00 Dieci minuti all’inizio del match ad Hasselt, tra poco sarà la volta degli inni nazionali.

19.55 Quella di stasera sarà la prima di una doppia sfida per l’Italia che tornerà in campo il 17 marzo a Pescara per la gara di ritorno. La vincitrice del doppio confronto dovrà poi vedersela con il Montenegro, già qualificato per la terza fase di queste qualificazioni ai Mondiali del 2025, in programma in Croazia, Norvegia e Danimarca.

19.50 Dopo aver superato di misura la Turchia alla prima fase l’Italia della pallamano si appresta ad affrontare il Belgio nel match di andata del secondo turno. Sono 17 i convocati del DT Riccardo Trillini tra cui figurano i rientranti Davide Bulzamini (Trimo Trebnje) e Thomas Bortoli (Istres Provence) e i potenziali esordienti Mikael Helmersson (Coburg) e Alexandro Pozzer (Cuenca).

19.45 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Belgio-Italia, andata del secondo turno playoff delle qualificazioni dei Mondiali di pallamano.

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Belgio-Italia, match valido per l'andata del secondo playoff delle qualificazioni ai Mondiali di pallamano 2025. Gli azzurri di Riccardo Trillini vanno a caccia di un successo ad Hasselt.

Dopo aver superato di misura la Turchia alla prima fase l’Italia della pallamano si appresta ad affrontare il Belgio nel match di andata del secondo turno. Sono 17 i convocati del DT Riccardo Trillini tra cui figurano i rientranti Davide Bulzamini (Trimo Trebnje) e Thomas Bortoli (Istres Provence) e i potenziali esordienti Mikael Helmersson (Coburg) e Alexandro Pozzer (Cuenca).

Quella di stasera sarà la prima di una doppia sfida per l’Italia che tornerà in campo il 17 marzo a Pescara per la gara di ritorno. La vincitrice del doppio confronto dovrà poi vedersela con il Montenegro, già qualificato per la terza fase di queste qualificazioni ai Mondiali del 2025, in programma in Croazia, Norvegia e Danimarca.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Belgio-Italia, match valido per l’andata del secondo playoff delle qualificazioni ai Mondiali di pallamano 2025. Si partirà alle ore 20.10 ad Hasselt, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.