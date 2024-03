LIVE Baskonia-Olimpia Milano, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: vincere per tenere viva la fiammella

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Baskonia-Olimpia Milano, match valido per la ventinovesima giornata della regular season di Eurolega. L’Armani va a caccia di una vittoria in Spagna per proseguire la corsa play-in.

La vittoria dell’ultimo turno con il Partizan ha rimesso in piedi le speranze per l’Olimpia Milano di accedere ai play-in di Eurolega. 12-16 il record della squadra di coach Ettore Messina, attualmente dodicesima in graduatoria a sei giornate dal termine della regular season. C’è una sola vittoria a dividere ora la formazione meneghina dal decimo posto del Valencia, l’ultimo utile per accedere ai play-in.

Analogamente all’Olimpia anche il Saski Baskonia di coach Dusko Ivanovic è in piena corsa per accedere alla post-season europea. 15-13 il ruolino di marcia della compagine spagnola, reduce dalla vittoria interna sull’Alba Berlino (88-71). Il Baskonia occupa momentaneamente l’ottavo posto della classifica di Eurolega.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Baskonia-Olimpia Milano, ventinovesima giornata della regular season di Eurolega. Si partirà alle ore 20.30 alla “Fernando Buesa Arena” di Vitoria-Gasteiz, città della comunità autonoma dei Paesi Baschi. Buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.