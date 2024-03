ATP Miami, fuori anche Tsitsipas! Moria di teste di serie dalla parte di tabellone di Sinner

Dopo Tommy Paul (ritiratosi per un infortunio alla caviglia) e Frances Tiafoe, anche Stefanos Tsitsipas viene eliminato quest’oggi al secondo turno del Masters 1000 di Miami 2024. Continuano a cadere dunque una dopo l’altra teste di serie pesanti nella parte bassa del tabellone ed in particolare nell’ultimo quarto, guidato dal n.2 del seeding Jannik Sinner.

La stella del tennis italiano, che ha vinto al debutto sul cemento della Florida il derby tricolore contro Andrea Vavassori, sfiderà ai sedicesimi il solido olandese Tallon Griekspoor ed eventualmente agli ottavi uno tra l’australiano Christopher O’Connell (autore di una bella impresa con il successo 2-0 su Tiafoe) e la wild card americana Martin Damm (che ha usufruito del problema fisico di Paul).

In ottica quarti di finale, dopo la prematura eliminazione del n.6 al mondo Andrey Rublev, lo spicchio di tabellone in questione diventa adesso sempre più aperto ed equilibrato con la netta vittoria del canadese Denis Shapovalov per 6-2 6-4 sulla testa di serie numero 10 Tsitsipas. Oltre al nordamericano, i possibili avversari di Jannik in un eventuale quarto sarebbero Andy Murray, Tomas Machac ed il vincente del match attualmente in corso tra Bublik e Arnaldi.