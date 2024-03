Calcio a 5: il Napoli vince la prima Coppa Italia della sua storia! Battuta l’Olimpus Roma nella finalissima

La Coppa Italia 2024 di calcio a 5 se l’aggiudica il Napoli Futsal. A Policoro (Matera), i partenopei hanno battuto 6-3 l’Olimpus Roma nella finalissima della seconda competizione italiana. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

LA CRONACA

Nell’impianto lucano, la formazione di Colini – che mette nella sua straordinaria bacheca un altro trofeo – parte a bomba: vantaggio dopo meno di un minuto con Borruto per l’1-0.

I capitolini colpiti a freddo reagiscono al 10′ con Dimas per il momentaneo 1-1, ma è una gioia che dura poco perché negli ultimi sette minuti di gioco, i campani diventano dirompenti. Reti, nell’ordine, di Mancuso e poi due volte di Bolo per il 4-1 con cui si va all’intervallo.

Nella ripresa, con la partita indirizzata è tutto un botta e risposta: Marcelinho sigla prima il 2-4, poi dopo la replica di Borruto, il temporaneo 3-5, questa volta venendo replicato da Bolo (tris) per lui. L’Olimpus Roma non riesce mai realmente a rientrare in gara. Napoli chiude i conti sul 6-3 facendo festa per la prima Coppa Italia di Serie A della sua storia.

MOMAP NAPOLI FUTSAL-OLIMPUS ROMA 6-3 (4-1 p.t.)

MOMAP NAPOLI FUTSAL: De Gennaro, Perugino, Borruto, Salas, Bolo, Ercolessi, De Luca, Mancuso, Colletta, De Simone, Saponara, Caio. All. Colini

OLIMPUS ROMA: Ducci, Tres, Cutrupi, Fortino, Dimas, Gabriel, Isgrò, Ceccarelli, Marcelinho, Biscossi, Cutruneo, Rodriguez. All. D’Orto

MARCATORI: 0’45” p.t. Borruto (N), 9’38” Dimas (O), 13’02” Mancuso (N), 16’27” Bolo (N), 19’58” Bolo (N), 4’35” s.t. Marcelinho (O), 6’05” Borruto (N), 16’11” Marcelinho (O), 18’05” Bolo (N)

AMMONITI: Rodriguez (O), Dimas (O), Bolo (N), Fortino (O), Cutrupi (O), Marcelinho (O), Mancuso (N), Colletta (N)

ESPULSI: al 18’59” del p.t. Fortino (O) per somma di ammonizioni

ARBITRI: Nicola Maria Manzione (Salerno), Chiara Perona (Biella), Simone Zanfino (Agropoli) CRONO: Luca Paverani (Roma 2)

FINAL FOUR COPPA ITALIA SERIE A – PALAERCOLE – POLICORO

SEMIFINALI – VENERDÌ 22 MARZO

1) ECOCITY GENZANO-MOMAP NAPOLI FUTSAL 0-5

2) OLIMPUS ROMA-L84 3-2

FINALE – DOMENICA 24 MARZO

MOMAP NAPOLI FUTSAL-OLIMPUS ROMA 6-3

ALBO D’ORO COPPA ITALIA SERIE A

1985/1986 Canottieri Aniene, 1986/1987 Canottieri Aniene, 1987/1988 Eur Olimpia Roma, 1988/1989 Roma RCB, 1989/1990 Roma RCB, 1990/1991 Torrino, 1991/1992 Torrino, 1992/1993 Torrino, 1993/1994 Torrino, 1994/1995 Torrino, 1995/1996 Torino, 1996/1997 Torino, 1997/1998 Lazio, 1998/1999 Lazio, 1999/2000 Genzano, 2000/2001 Augusta, 2001/2002 Prato, 2002/2003Lazio, 2003/2004 Prato, 2004/2005 Nepi, 2005/2006 Luparense, 2006/2007 Montesilvano, 2007/2008 Luparense, 2008/2009Arzignano, 2009/2010 Marca, 2010/2011 Lazio, 2011/2012 Asti, 2012/2013 Luparense, 2013/2014 AcquaeSapone, 2014/2015 Asti,2015/2016 Pescara, 2016/2017 Pescara, 2017/2018 AcquaeSapone, 2018/2019 AcquaeSapone, 2019/2020 non assegnata, 2020/2021 Italservice Pesaro, 2021/2022 Italservice Pesaro, 2022/2023 Real San Giuseppe, 2023/2024 MoMap Napoli Futsal