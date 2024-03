Baskonia-Olimpia Milano oggi in tv, Eurolega basket 2024: orario, programma, streaming

L’EA7 Emporio Armani Milano torna in campo stasera per il ventinovesimo turno di Eurolega. I biancorossi scendono in campo oggi giovedì 14 marzo alla Fernando Buesa Arena di Vitoria – inizio del match alle ore 20.30 – contro gli spagnoli del Baskonia nel match valido per la ventinovesima giornata della regular season 2023-2024.

Milano è all’ennesima ultima spiaggia della sua stagione europea, con la vittoria ottenuta contro il Partizan Belgrado settimana scorsa che ha rimesso Melli e compagni almeno virtualmente in corsa per i play-in, distanti una sola vittoria. Ma per continuare a sognare in una vera e propria impresa serve un successo in terra spagnola contro il Baskonia.

Gli spagnoli sono attualmente ottavi e relativamente tranquilli, con un margine di due vittorie sul Partizan, attualmente undicesimo, mentre la zona playoff è ad altrettanti successi. Spagnoli che, però, non vogliono correre rischi e che si affideranno a Marcus Howard (18,2 punti a partita in media per lui) e Chima Moneke (14,3 punti) per scardinare la difesa milanese.

Palla a due che verrà alzata alla Fernando Buesa Arena di Vitoria alle ore 20:30. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Arena (canale 204), mentre la diretta streaming sarà garantita da SkyGO, Now e DAZN. OA Sport, infine, vi fornirà la diretta LIVE testuale con aggiornamenti costanti di questa grande partita di Eurolega!

CALENDARIO BASKONIA-OLIMPIA MILANO EUROLEGA BASKET 2024 OGGI

Giovedì 14 marzo

Ore 20:30 Baskonia Vitoria-Gasteiz – EA7 Emporio Armani Milano – Diretta tv su Sky Sport Arena (Canale 204)

BASKONIA-OLIMPIA MILANO OGGI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Arena (Canale 204)

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN

Diretta LIVE testuale: OA Sport