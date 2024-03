Lazio eliminata in Champions League: la doppietta di Kane trascina il Bayern Monaco ai quarti

La Lazio è stata eliminata agli ottavi di finale della Champions League. I biancocelesti sono stati sconfitti dal Bayern Monaco per 3-0 nel ritorno degli ottavi di finale, dopo che i capitolini si erano imposti per 1-0 nell’incontro andata disputato tre settimane fa all’Olimpico di Roma. La doppietta di Kane e la rete di Mueller hanno ribaltato il gol segnato da Ciro Immobile di fronte al proprio pubblico e così i ragazzi di Maurizio Sarri salutano la massima competizione continentale, perdendo uno scontro diretto molto importante per permettere all’Italia di beneficiare di cinque posti nella prossima edizione della Champions League.

La Lazio ha avuto un’occasione ghiottissima per portarsi in vantaggio e mandare in crisi i padroni di casa. Al 37′, infatti, Zaccagni ha crossato in mezzo perfettamente dalla sinistra, la palla ha attraversato tutta l’area di rigore e sul secondo palo è spuntato Immobile, che si è tuffato e ha colpito la sfera di testa, mandandola però a lato. Sospiro di sollievo per i tedeschi che, sul capovolgimento di fronte, riescono a trovare la via della rete, nel pieno rispetto del famoso detto “gol sbagliato, gol subito”: Guerreiro svirgola in area di rigore, la palla arriva in qualche modo sul secondo palo, Kane si fionda in anticipo su Marusic e beffa Provedel.

I biancocelesti barcollano e provano a tornare negli spogliatoi con il minimo svantaggio, per giocarsi tutto nel secondo tempo, ma in pieno recupero de Ligt tira al volo sugli sviluppo di un calcio d’angolo, Mueller devia di testa proprio davanti a Provedel e insacca il 2-0 che garantirebbe la qualificazione al Bayern Monaco. La Lazio prova a non mollare in avvio di ripresa, ma non riesce mai ad attaccare per trovare quel gol che riaprirebbe la contesa e al 66′ arriva la doppietta di Kane che chiude definitivamente i conti: Provedel respinge l’insidioso tiro di Sané e sulla ribattuta l’attaccante inglese è il più lesto di tutti, marca il 3-0 e fa calare il sipario sull’incontro.

Cinque minuti più tardi Mueller colpisce il palo in contropiede, la Lazio non può fare davvero nulla e l’incontro si trascina mestamente verso la sua naturale conclusione. Il PSG ha battuto a domicilio la Real Sociedad per 2-1: doppietta di Mbappè e gol della bandiera nel finale di Merino, i francesi accedono ai quarti di finale dopo la vittoria per 2-0 nel match d’andata.