La rivelazione di Sofia Goggia sui social: buone notizie per la campionessa bergamasca

Sofia Goggia ha vissuto giorni complicati dopo quel maledetto 5 febbraio. Quell’allenamento di gigante a Ponte di Legno e la gamba destra che è andata in pezzi. Ne ha parlato giorni fa la campionessa bergamasca, costretta a recuperare dall’infortunio più complicato della carriera. Settima operazione, quindi, che ha un sapore decisamente particolare e c’è una nuova sfida da vincere.

Da spettatrice, Sofia ha assistito alle Finali di Coppa del Mondo di sci alpino nelle quali il trionfo della svizzera Lara Gut-Behrami è stato sublimato dalla sua seconda Sfera di cristallo assoluta della carriera, nonché dalle affermazioni nelle Coppe di specialità di gigante e di superG. Cinque i trofei in supergigante, replicando quanto fatto in passato da Lindsey Vonn.

Per Goggia, la consolazione di essere riuscita ad arrivare comunque terza nella classifica di discesa, nonostante aver chiuso con largo anticipo la stagione. Il suo recupero prosegue e dei segnali positivi stanno arrivando dopo aver dovuto fare i conti con tutte le difficoltà di una lesione decisamente critica.

Per questo, l’annuncio sui social, a 50 giorni dall’incidente menzionato, dell‘essere tornata a camminare senza problemi è sicuramente una buona notizia, in un lungo percorso riabilitativo che si spera possa portarla a organizzare la sua stagione estiva di allenamenti al meglio delle proprie possibilità per la prossima annata agonistica.