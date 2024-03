Curling, l’Italia liquida la Repubblica Ceca: seconda vittoria ai Mondiali, azzurri in testa!

L’Italia ha sconfitto la Repubblica Ceca con il punteggio di 8-7 e ha conquistato la seconda vittoria consecutiva ai Mondiali 2024 di curling maschile, dopo quella firmata ieri sera nel match d’apertura contro il Giappone. La nostra Nazionale prosegue il proprio cammino netto sul ghiaccio di Schaffhausen (Svizzera), battendo un’avversaria sempre rognosa e che poteva creare qualche grattacapo alla compagine del Bel Paese.

Gli azzurri, quarti agli ultimi Europei e nell’ultima edizione della rassegna iridata (dopo lo storico bronzo del 2022), stanno inseguendo la qualificazione alla fase a eliminazione diretta: le prime due classificate del round robin accedono direttamente alle semifinali, mentre le squadre tra il terzo e il sesto posto disputeranno un qualification game che determinerà le ultime due ammesse alla lotta per le medaglie. Grazie al successo odierno l’Italia ha agganciato al comando Canada, Scozia e Svezia con due successi.

Joel Retornaz e compagni hanno fatto la differenza tra il secondo e il quarto end, quando hanno messo a segno rispettivamente due e tre punti, distanziando perentoriamente la formazione guidata dallo skip Lukas Klima. Il quartetto tricolore tornerà sul ghiaccio alle ore 19.00 per fronteggiare la Scozia: sarà un match decisamente impegnativo per i nostri portacolori, chiamati a fronteggiare i Campioni del Mondo e d’Europa in uno scontro diretto di grande importanza per le posizioni nobili nella classifica della fase a gironi.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella sul ghiaccio. La Repubblica Ceca parte bene con il vantaggio del martello e marca un punto in apertura, ma l’Italia mostra prontamente una maggiore caratura tecnica e mette a segno due punti nella seconda frazione (2-1). Klima e compagni cercano di reagire, ma nel corpo a corpo non riescono a esaltarsi e fanno fatica, riuscendo a portare a casa soltanto un punto (2-2).

La partita si spacca nel quarto parziale, quando Retornaz e compagni costruiscono un castello di gioco davvero impeccabile, imbrigliano gli avversari e timbrano tre punti per l’allungo sul 5-2. I cechi optano per una mano nulla e gli azzurri vanno all’intervallo in vantaggio di tre lunghezze. Al ritorno sul ghiaccio l’incontro si decide in maniera sostanzialmente decisiva. Colpo dopo colpo l’Italia mette in difficoltà gli avversari e poi ci pensa Retornaz con una bella stoccata a strappare la mai: due punti a referto e la nostra Nazionale si issa addirittura sul 7-2.

I giochi sono sostanzialmente fatti: i quattro punti complessivi messi a segno da Klima e compagni tra settimo e nono end (2+2) portano il punteggio sull’8-6 in favore dell’Italia, che poi nell’ultimo end controlla: la Repubblica Ceca strappa la mano, ma con un solo punto, e gli azzurri conquistano una preziosa vittoria.

RISULTATI MONDIALI CURLING OGGI

Italia vs Repubblica Ceca 8-7

Norvegia vs Svizzera 5-10

Corea del Sud vs Germania 6-8

Giappone vs Svezia 5-9

CLASSIFICA MONDIALI CURLING

1. Italia 2 vittorie (2 partite giocate)

1. Canada 2 (2)

1. Scozia 2 (2)

1. Svezia 2 (2)

5. Norvegia 1 (2)

5. Svizzera 1 (2)

5. USA 1 (2)

5. Germania 1 (2)

9. Paesi Bassi 0 (1)

9. Nuova Zelanda 0 (1)

11. Corea del Sud 0 (2)

11. Repubblica Ceca 0 (2)

11. Giappone 0 (2)