Hockey ghiaccio: l’Italia cade nel debutto dei Mondiali 2024. La Gran Bretagna si impone di misura

Comincia con una sconfitta il cammino dell’Italia ai Campionati Mondiali 2024 di hockey su ghiaccio femminile, rassegna in scena in questi giorni in Lettonia, nello specifico a Riga. Le azzurre infatti hanno dovuto cedere il passo alla Gran Bretagna per 0-1, concludendo il match con molto rammarico.

Manca infatti solo il goal alle azzurre che, seppur mostrando un buon gioco, non hanno trovato l’appuntamento con la rete, pur andandoci vicino per parecchie volte.

Le britanniche invece ne approfittano e sbloccano il risultato negli ultimi scampoli del secondo periodo quando, approfittando di un pasticcio della difesa italiana in coda al terzo power play, vanno a segno con Alderson Smith che, con un po’ ‘ di fortuna, si fa trovare pronta sul secondo palo superando un’incolpevole Martina Fedel. L’Italia cerca quindi la giusta trama per poter ripristinare gli equilibri, terminando però l’incontro senza concretizzare.

Le nostre ragazze cercheranno di raddrizzare il tiro già domani, con la sfida alle padrone di casa della Lettonia (inizio ore 18:30)