Judo, i tabelloni degli italiani al Grand Slam di Antalya: Scutto e Giuffrida teste di serie n.1

Quest’oggi, alla vigilia della prima giornata di gara, si è svolta la cerimonia di sorteggio dei tabelloni per il Grand Slam Antalya 2024, settimo evento stagionale del World Tour di judo e quarto torneo di un marzo estremamente intenso. La città turca ospita nel weekend 628 atleti provenienti da 93 Paesi diversi, con l’Italia che si presenta ai nastri di partenza di questo importante appuntamento con una rappresentativa di 17 judoka (10 donne e 7 uomini). Andiamo a scoprire dunque il possibile cammino e le ambizioni degli azzurri ad Antalya.

Cominciamo dalla numero 1 al mondo dei -48 kg Assunta Scutto, favorita d’obbligo della parte alta del tabellone con la prospettiva di raggiungere in finale la fuoriclasse giapponese Natsumi Tsunoda, al momento la più forte del Pianeta in questa categoria. Accreditata della prima testa di serie del seeding anche Odette Giuffrida nei -52 kg, con all’orizzonte una semifinale di lusso contro la dominatrice nipponica Uta Abe. Qualche insidia nei turni preliminari per Veronica Toniolo, n.4 del seeding nei -57 kg, che potrebbe poi incrociare ai quarti la quotata tedesca Pauline Starke e a seguire in semifinale la fenomenale canadese Christa Deguchi, mentre nella stessa categoria Thauany David Capanni Dias ha due incontri alla sua portata prima di trovare agli ottavi la forte brasiliana Jessica Lima (n.10 della WRL).

Chance interessante nei -63 kg per la diciottenne Savita Russo, inserita in uno spicchio di tabellone guidato dalla quinta testa di serie brasiliana Ketleyn Quadros, avversaria già battuta recentemente dalla nostra portacolori. Ai quarti ci sarebbe poi probabilmente lo spauracchio portoghese Barbara Timo, mentre sempre nei -63 kg Flavia Favorini dovrà superarsi per andare oltre gli eventuali ottavi di finale contro la giapponese Miku Takaichi.

Pessimo sorteggio per l’Italia nei -70 kg, con Martina Esposito subito contro l’ostica olandese Kim Polling per sfidare agli ottavi la n.1 del seeding Miriam Butkereit, e con Irene Pedrotti abbinata alla tedesca Giovanna Scoccimarro dopo aver perso l’ultimo precedente una settimana fa a Tbilisi. Obiettivo top8 possibile per Giorgia Stangherlin nei -78 kg, anche se partirebbe sfavorita ai quarti contro la teutonica Alina Boehm, mentre Asya Tavano è rimasta esclusa dalle teste di serie nei +78 kg e dovrà inventarsi qualcosa di speciale per arrivare ai quarti affrontando al debutto la vincitrice dell’ultimo Slam georgiano e a seguire la n.5 al mondo Kim Hayun.

Tabellone complicato ma non proibitivo per la coppia tricolore dei -60 kg: Andrea Carlino sfida al primo turno l’uzbeko Doston Ruziev con la prospettiva di un ottavo con l’azero Yusifov o il turco Yildiz, mentre Angelo Pantano ha un esordio soft per poi incrociare agli ottavi il temibile uzbeko n.3 del seeding Baratov. Buon sorteggio nei -66 kg per il rientrante Elios Manzi, che può giocarsela nei primi tre turni in attesa di un possibile quarto in salita contro il n.11 del ranking Tilovov.

Ambizioni relative a livello di risultato finale nei -73 kg per Edoardo Mella ed il giovane Manuel Parlati, chiamati ad un’impresa per avvicinare il Final Block. Galvanizzato dalla selezione olimpica per Parigi, Antonio Esposito punta al podio nei -81 kg nonostante una Pool D abbastanza competitiva in cui spicca l’eventuale quarto con il tagiko Makhmadbekov. Primo turno abbordabile con il turco Sismanlar ma ottavo estremamente probante contro il big russo Adamian nei -100 kg per Gennaro Pirelli, alla ricerca di un exploit per avvicinare il pass olimpico diretto.