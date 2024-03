Lotta, le entry list ufficiali del Preolimpico Europeo: 16 azzurri iscritti a Baku sognando Parigi 2024

La UWW (United World Wrestling) ha pubblicato finalmente l’elenco dei partecipanti al Preolimpico Europeo di lotta 2024, in programma a Baku da venerdì 5 a domenica 7 aprile. La capitale dell’Azerbaigian accoglierà ben 301 atleti, tutti a caccia del pass a cinque cerchi. L’evento assegnerà 36 carte nelle 18 categorie di peso previste a Parigi 2024, quindi servirà arrivare in finale per ottenere il pass non nominale per i Giochi.

L’Italia schiererà in tutto 16 rappresentanti, non prendendo parte dunque a due categorie (65 kg stile libero e 130 kg greco-romana). Saranno in gara nello stile libero Simone Piroddu (57 kg), Frank Chamizo Marquez (74), Aron Caneva (86), Benjamin Honis (97) e Abraham Conyedo (125), nella greco-romana Jacopo Sandron (60), Andrea Setti (67), Riccardo Vito Abbrescia (77), Mirco Minguzzi (87) e Nikoloz Kakhelashvili (97), nella femminile Emanuela Liuzzi (50), Maria Ferone (53), Aurora Russo (57), Elena Esposito (62), Dalma Caneva (68), Enrica Rinaldi (76).

Di seguito l’entry list completa del torneo europeo di qualificazione olimpica per Parigi 2024:

ENTRY LIST PREOLIMPICO EUROPEO LOTTA 2024

STILE LIBERO

57 kg

Aryan TSIUTRYN (AIN)

Aliabbas RZAZADE (AZE)

Georgi VANGELOV (BUL)

Levan METREVELI VARTANOV (ESP)

Ilman MUKHTAROV (FRA)

Roberti DINGASHVILI (GEO)

Horst LEHR (GER)

Simone PIRODDU (ITA)

Vladimir EGOROV (MKD)

Razvan KOVACS (ROU)

Thomas EPP (SUI)

Suleyman ATLI (TUR)

Kamil KERYMOV (UKR)

65 kg

Niurgun SKRIABIN (AIN)

Islam DUDAEV (ALB)

Haji ALIYEV (AZE)

Ayub MUSAEV (BEL)

Mikyay NAIM (BUL)

Carlos ALVAREZ IGLESIAS (ESP)

Khamzat ARSAMERZOUEV (FRA)

Goderdzi DZEBISASHVILI (GEO)

Andre CLARKE (GER)

Joshua FINESILVER (ISR)

Maxim SACULTAN (MDA)

Krzysztof BIENKOWSKI (POL)

Stefan COMAN (ROU)

Nino LEUTERT (SUI)

Abdullah TOPRAK (TUR)

Erik ARUSHANIAN (UKR)

74 kg

Mahamedkhabib KADZIMAHAMEDAU (AIN)

Simon MARCHL (AUT)

Turan BAYRAMOV (AZE)

Ibragim VELIEV (BEL)

Miroslav KIROV (BUL)

Erik REINBOK (EST)

Zelimkhan KHADJIEV (FRA)

Avtandil KENTCHADZE (GEO)

Stas WOLF (GER)

Murad KURAMAGOMEDOV (HUN)

Mitchell FINESILVER (ISR)

Frank CHAMIZO MARQUEZ (ITA)

Egzon XHONI (KOS)

Vasile DIACON (MDA)

Rasul SHAPIEV (MKD)

Patryk OLENCZYN (POL)

Zurab KAPRAEV (ROU)

Malik AMINE (SMR)

Tobias PORTMANN (SUI)

Tajmuraz SALKAZANOV (SVK)

Soner DEMIRTAS (TUR)

Vadym KURYLENKO (UKR)

86 kg

Ilya KHAMTSOU (AIN)

Artur NAIFONOV (AIN)

Benjamin GREIL (AUT)

Osman NURMAGOMEDOV (AZE)

Magomed RAMAZANOV (BUL)

Taimuraz FRIEV NASKIDAEVA (ESP)

Aimar ANDRUSE (EST)

Rakhim MAGAMADOV (FRA)

Vladimeri GAMKRELIDZE (GEO)

Joshua MORODION (GER)

Dauren KURUGLIEV (GRE)

Patrik PUESPOEKI (HUN)

Matthew FINESILVER (ISR)

Aron CANEVA (ITA)

Ivars SAMUSONOKS (LAT)

Domantas PAULIUSCENKO (LTU)

Ivan ICHIZLI (MDA)

Ahmad MAGOMEDOV (MKD)

Sebastian JEZIERZANSKI (POL)

Samuel SCHERRER (SUI)

Boris MAKOEV (SVK)

Osman GOCEN (TUR)

Vasyl MYKHAILOV (UKR)

97 kg

Aliaksandr HUSHTYN (AIN)

Abdulrashid SADULAEV (AIN)

Adlan VISKHANOV (FRA)

Erik THIELE (GER)

Vlagyiszlav BAJCAJEV (HUN)

Benjamin HONIS (ITA)

Lukas KRASAUSKAS (LTU)

Radu LEFTER (MDA)

Magomedgadji NUROV (MKD)

Radoslaw BARAN (POL)

Georgian TRIPON (ROU)

Murazi MCHEDLIDZE (UKR)

125 kg

Dzianis KHRAMIANKOU (AIN)

Paris KAREPI (ALB)

Johannes LUDESCHER (AUT)

Giorgi MESHVILDISHVILI (AZE)

Alen KHUBULOV (BUL)

Gennadij CUDINOVIC (GER)

Daniel LIGETI (HUN)

Abraham CONYEDO (ITA)

Ralfs LUKINS (LAT)

Gheorghe ERHAN (MDA)

Kamil KOSCIOLEK (POL)

Oleksandr KHOTSIANIVSKYI (UKR)

FEMMINILE

50 kg

Mariya STADNIK (AZE)

Kseniya STANKEVICH (AIN)

Nadezhda SOKOLOVA (AIN)

Miglena SELISHKA (BUL)

Aintzane GORRIA GONI (ESP)

Julie SABATIE (FRA)

Anastasia BLAYVAS (GER)

Emanuela LIUZZI (ITA)

Gabija DILYTE (LTU)

Anna LUKASIAK (POL)

Ana PIRVU (ROU)

Oksana LIVACH (UKR)

53 kg

Elnura MAMMADOVA (AZE)

Natalia MALYSHEVA (AIN)

Irena BINKOVA (BUL)

Tatiana DEBIEN (FRA)

Annika WENDLE (GER)

Maria PREVOLARAKI (GRE)

Sztalvira ORSUS (HUN)

Maria FERONE (ITA)

Mariana DRAGUTAN (MDA)

Veronika RJABOVOLOVA (MKD)

Jowita WRZESIEN (POL)

Andreea ANA (ROU)

Zeynep YETGIL (TUR)

Liliia MALANCHUK (UKR)

57 kg

Zhala ALIYEVA (AZE)

Iryna KURACHKINA (AIN)

Olga KHOROSHAVTSEVA (AIN)

Evelina NIKOLOVA (BUL)

Graciela SANCHEZ DIAZ (ESP)

Mathilde RIVIERE (FRA)

Sandra PARUSZEWSKI (GER)

Erika BOGNAR (HUN)

Aurora RUSSO (ITA)

Othelie HOEIE (NOR)

Kateryna ZHYDACHEVSKA (ROU)

Elvira KAMALOGLU (TUR)

Alina HRUSHYNA AKOBIIA (UKR)

62 kg

Birgul SOLTANOVA (AZE)

Alina KASABIEVA (AIN)

Veranika IVANOVA (AIN)

Bilyana DUDOVA (BUL)

Lydia PEREZ (ESP)

Viktoria VESSO (EST)

Ameline DOUARRE (FRA)

Eniko ELEKES (HUN)

Elena ESPOSITO (ITA)

Anastasija GRIGORJEVA (LAT)

Mariana CHERDIVARA ESANU (MDA)

Aleksandra WOLCZYNSKA (POL)

Kriszta INCZE (ROU)

Johanna LINDBORG (SWE)

Kadriye AKSOY (TUR)

68 kg

Elis MANOLOVA (AZE)

Hanna SADCHANKA (AIN)

Khanum VELIEVA (AIN)

Mimi HRISTOVA (BUL)

Adela HANZLICKOVA (CZE)

Eyleen SEWINA (GER)

Noémi SZABADOS (HUN)

Ilana KRATYSH (ISR)

Dalma CANEVA (ITA)

Elma ZEIDLERE (LAT)

Danute DOMIKAITYTE (LTU)

Wiktoria CHOLUJ (POL)

Alexandra ANGHEL (ROU)

Tindra SJOEBERG (SWE)

Tetiana SOVA RIZHKO (UKR)

76 kg

Martina KUENZ (AUT)

Rita TALISMANOVA (AIN)

Anastasiya ZIMIANKOVA (AIN)

Vanesa GEORGIEVA (BUL)

Epp MAE (EST)

Pauline LECARPENTIER (FRA)

Francy RAEDELT (GER)

Agoro PAPAVASILEIOU (GRE)

Bernadett NAGY (HUN)

Enrica RINALDI (ITA)

Kamile GAUCAITE (LTU)

Catalina AXENTE (ROU)

Yasemin ADAR (TUR)

Anastasiia OSNIACH SHUSTOVA (UKR)

GRECO-ROMANA

60 kg

Hleb MAKARANKA (AIN)

Anvar ALLAKHIAROV (AIN)

Bajram SINA (ALB)

Aker SCHMID AL OBAIDI (AUT)

Nihat MAMMADLI (AZE)

Leo TUDEZCA (FRA)

Leri ABULADZE (GEO)

Etienne KINSINGER (GER)

Ilias ZAIRAKIS (GRE)

Melkamu FETENE (ISR)

Jacopo SANDRON (ITA)

Aleksandrs JURKJANS (LAT)

Justas PETRAVICIUS (LTU)

Victor CIOBANU (MDA)

Olivier SKRZYPCZAK (POL)

Razvan ARNAUT (ROU)

Georgij TIBILOV (SRB)

Enes BASAR (TUR)

Oleksii MASYK (UKR)

67 kg

Maksim NEHODA (AIN)

Ruslan BICHURIN (AIN)

Abu AMAEV (BUL)

Dominik ETLINGER (CRO)

Matias LIPASTI (FIN)

Mamadassa SYLLA (FRA)

Diego CHKHIKVADZE (GEO)

Michael WIDMAYER (GER)

Arionas KOLITSOPOULOS (GRE)

Krisztian VANCZA (HUN)

Andrea SETTI (ITA)

Kristupas SLEIVA (LTU)

Valentin PETIC (MDA)

Morten THORESEN (NOR)

Gevorg SAHAKYAN (POL)

Mihai MIHUT (ROU)

Andreas VETSCH (SUI)

Niklas OEHLEN (SWE)

Selcuk CAN (TUR)

Parviz NASIBOV (UKR)

77 kg

Adlet TIULIUBAEV (AIN)

Stoyan KUBATOV (BUL)

Antonio KAMENJASEVIC (CRO)

Oldrich VARGA (CZE)

Oliver KRUEGER (DEN)

Marcos SANCHEZ (ESP)

Jonni SARKKINEN (FIN)

Johnny BUR (FRA)

Iuri LOMADZE (GEO)

Deni NAKAEV (GER)

Zoltan LEVAI (HUN)

Riccardo ABBRESCIA (ITA)

Alexandrin GUTU (MDA)

Per KURE (NOR)

Patryk BEDNARZ (POL)

Ilie COJOCARI (ROU)

Viktor NEMES (SRB)

Fabio DIETSCHE (SUI)

Per OLOFSSON (SWE)

Burhan AKBUDAK (TUR)

Elmar NURALIIEV (UKR)

87 kg

Kiryl MASKEVICH (AIN)

Milad ALIRZAEV (AIN)

Lukas STAUDACHER (AUT)

Islam ABBASOV (AZE)

Ivan HUKLEK (CRO)

Turpal BISULTANOV (DEN)

Waltteri LATVALA (FIN)

Gurami KHETSURIANI (GEO)

Hannes WAGNER (GER)

Ilias PAGKALIDIS (GRE)

Mirco MINGUZZI (ITA)

Martynas NEMSEVICIUS (LTU)

Mihail BRADU (MDA)

Marcel STERKENBURG (NED)

Exauce MUKUBU (NOR)

Szymon SZYMONOWICZ (POL)

Nicu OJOG (ROU)

Aleksandr KOMAROV (SRB)

Damian VON EUW (SUI)

Alex KESSIDIS (SWE)

97 kg

Magomed MURTAZALIEV (AIN)

Daniel GASTL (AUT)

Murad AHMADIYEV (AZE)

Kiril MILOV (BUL)

Filip SMETKO (CRO)

Arvi SAVOLAINEN (FIN)

Roberti KOBLIASHVILI (GEO)

Lucas LAZOGIANIS (GER)

Michail IOSIFIDIS (GRE)

Alex SZOKE (HUN)

Nikoloz KAKHELASHVILI (ITA)

Mindaugas VENCKAITIS (LTU)

Tyrone STERKENBURG (NED)

Felix BALDAUF (NOR)

Gerard KURNICZAK (POL)

Mihail KAJAIA (SRB)

Aleksandar STJEPANETIC (SWE)

Dogan YILMAZ (TUR)

Yevhenii SAVETA (UKR)

130 kg

Dzmitry ZARUBSKI (AIN)

Sergei SEMENOV (AIN)

Beka KANDELAKI (AZE)

Heiki NABI (EST)

Matti KUOSMANEN (FIN)

Iakobi KAJAIA (GEO)

Jello KRAHMER (GER)

Dariusz VITEK (HUN)

Romas FRIDRIKAS (LTU)

Oskar MARVIK (NOR)

Alin ALEXUC CIURARIU (ROU)

Boris PETRUSIC (SRB)

Oleksandr CHERNETSKYY (UKR)