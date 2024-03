Boxe, i qualificati dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024 e le categorie ancora scoperte

L’Italia ha già qualificato otto pugili alle Olimpiadi di Parigi 2024. Tre uomini e cinque donne hanno staccato il biglietto per i Giochi, migliorando sensibilmente il contingente rispetto all’ultima edizione della rassegna a cinque cerchi: a Tokyo, infatti, il Bel Paese era addirittura assente nel settore maschile ed era rappresentato esclusivamente da quattro donne, riuscendo a portare a casa la medaglia di bronzo con Irma Testa. Si tratta di un deciso salto in avanti per la nostra Nazionale di pugilato, che potrà presentarsi nella capitale francese con rilevanti ambizioni e con tutte le carte in regola per salire sul podio.

Gli atleti di maggiore rilievo sono Aziz Abbes Mouhiidine e Irma Testa. Il peso massimo (92 kg) ha conquistato la medaglia d’argento agli ultimi due Mondiali, dove avrebbe meritato la gloria più importante. Il campano sarà indubbiamente uno dei grandi favoriti in una delle categorie più prestigiose del dilettantissimo e sarà l’uomo da battere, se le giurie saranno coerenti e corrette. Il peso piuma, invece, ci presenterà da Campionessa del Mondo in carica e forte del bronzo agli ultimi Giochi: la campana, dotata di una grande tecnica, sarà un punto di riferimento e potrà puntare al bersaglio grosso.

Mouhiidine e Testa si sono qualificati salendo sul podio ai Giochi Europei nel 2023, proprio come Salvatore Cavallaro (80 kg) e Giordana Sorrentino (50 kg), due potenziali mine vagante nella rassegna a cinque cerchi. Diego Lenzi ha stravolto le gerarchie dei supermassimi (+92 kg) al preolimpico di Busto Arsizio e potrebbe essere un outsider ai Giochi al pari di Sirine Charaabi (54 kg), Angela Carini (66 kg) e Alessia Mesiano (60 kg), tutti qualificati all’evento attraverso il torneo disputato poche settimane fa nel varesotto.

L’Italia può ancora rimpinguare il proprio contingente alle Olimpiadi di Parigi. Restano da coprire cinque categorie di peso: 75 kg tra le donne; 51 kg, 57 kg, 63,5 kg, 71 kg tra gli uomini. Rimane un’ultima occasione per qualificarsi, ovvero il torneo su base mondiale che andrà in scena a Bangkok (Thailandia) dal 25 maggio al 2 giugno e dove verranno messi in palio 51 pass complessivi (23 al femminile e 28 al maschile). Ci proveranno, salvo novità, Federico Serra (51 kg), Francesco Iozia (57 kg), Gianluigi Malanga (63,5 kg), Salvatore Cavallaro (71 kg), Melissa Gemini (75 kg).

ITALIANI QUALIFICATI ALLE OLIMPIADI 2024 NELLA BOXE

Salvatore Cavallaro – 80 kg (pass conquistato con la semifinale ai Giochi Europei il 28 giugno 2023)

Giordana Sorrentino – 50 kg (pass conquistato con la semifinale ai Giochi Europei il 28 giugno 2023)

Irma Testa – 57 kg (pass conquistato con la semifinale ai Giochi Europei il 28 giugno 2023)

Aziz Abbes Mouhiidine – 92 kg (pass conquistato con la finale ai Giochi Europei il 30 giugno 2023)

Diego Lenzi +92 kg (pass conquistato con la semifinale al Preolimpico di Busto Arsizio l’11 marzo 2024)

Sirine Charaabi -54 kg (pass conquistato con la semifinale al Preolimpico di Busto Arsizio l’11 marzo 2024)

Angela Carini -66 kg (pass conquistato con la semifinale al Preolimpico di Busto Arsizio l’11 marzo 2024)

Alessia Mesiano -60 kg (pass conquistato con il terzo posto al Preolimpico di Busto Arsizio l’11 marzo 2024)