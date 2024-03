Judo, i convocati dell’Italia per il Grand Slam di Tbilisi: 9 azzurri in gara, torna Martina Esposito

Saranno nove gli atleti italiani impegnati nel weekend in occasione del Grand Slam di Tbilisi 2024, previsto da venerdì 22 a domenica 24 marzo e valevole come sesto evento stagionale del World Tour di judo. Per alcuni dei nostri portacolori si tratta di un appuntamento fondamentale in ottica ranking di qualificazione olimpica, con all’orizzonte il fine settimana successivo un altro Grand Slam da disputare in Turchia.

Al maschile andranno a caccia di punti preziosi verso Parigi 2024 Andrea Carlino nei -60 kg e Matteo Piras nei -66 kg, mentre in campo femminile combatteranno nella capitale georgiana Francesca Milani (eccezionalmente nei -52 kg), Flavia Favorini e Savita Russo nei 63 kg, la rientrante Martina Esposito e Irene Pedrotti nei 70 kg, Asya Tavano ed Erica Simonetti (convocata in preparazione degli Europei a squadre) nei +78 kg

“Partiamo per un giro lungo di tre settimane che dal Grand Slam di Tbilisi ci porterà direttamente al Grand Slam di Antalya e al relativo training camp. Turnover per le ragazze che in base alle esigenze personali hanno programmi individualizzati. Con le 63 e le 70 siamo in cerca di punti per la qualificazione e saremo costretti a doppiare le gare“, ha dichiarato al sito federale Francesco Bruyere.

“Asya invece combatterà a Tbilisi per cercare di guadagnare qualche posizione nel ranking per avvicinarsi alle teste di serie. Discorso differente per Milani che combatterà solo per questa volta a 52 kg per preparare al meglio i Campionati d’Europa senza calare il peso, permettendole così di continuare a lavorare in maniera opportuna“, spiega l’head coach della Nazionale femminile.

Di seguito la lista completa degli atleti italiani che prenderanno parte al Grand Slam Tbilisi 2024:

ITALIANI GRAND SLAM TBILISI JUDO 2024

FEMMINILE:

Francesca Milani (52), Flavia Favorini (63), Savita Russo (63), Martina Esposito (70), Irene Pedrotti (70), Asya Tavano (+78), Erica Simonetti (+78).

MASCHILE:

Andrea Carlino (60), Matteo Piras (66).