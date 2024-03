Judo, Asya Tavano conquista il podio del Grand Slam a Tbilisi nei +78 kg

Calato il sipario sulla terza e ultima giornata del Grand Slam di Tbilisi 2024, valevole come sesto evento stagionale del World Tour di judo. Un appuntamento importante per alcuni dei nostri atleti nell’ottica della qualificazione a Cinque Cerchi, pensando al prossimo week end con l’altro Grand Slam in programma in Turchia. In questo discorso sono arrivate buone notizie da Asya Tavano.

Alla vigilia di questa competizione, il tecnico della squadra femminile, Francesco Bruyere, aveva dichiarato: “Asya combatterà a Tbilisi per cercare di guadagnare qualche posizione nel ranking per avvicinarsi alle teste di serie“. Detto, fatto perché la judoka tricolore, impegnata quest’oggi nei +78 kg, ha colto un terzo posto che fa molto comodo per quanto concerne la questione “ranking”, parlando di 500 punti incamerati. Si tratta del secondo podio in carriera in un Grand Slam, ricordando la piazza d’onore a Baku.

La nostra portacolori ha iniziato bene la propria avventura, battendo l’olandese Karen Stevenson e l’uzbeka Rinata Ilmatova per ippon, prima di dover alzare bandiera bianca nei quarti di finale al cospetto della tedesca Renee Lucht (waza-ari-awasete-ippon). L’azzurra è andata ai ripescaggi e con grande determinazione è riuscita a centrare l’obiettivo top-3.

Nella sfida contro la forte brasiliana Beatriz Souza, la nostra portacolori è andata avanti nello score con un waza-ari, ma la sudamericana ha risposto prontamente e allo stesso modo (waza-ari). Al Golden Score sono stati gli shido a fare la differenza e a sorridere ad Asya. Stessa storia, stesso mare nella sfida per il terzo posto dove la cubana Idalys Ortiz ha pagato dazio proprio per l’accumulo di sanzioni. Una categoria in cui è stata proprio la tedesca Ruchrt a trionfare, piegando la francese Coralie Hayme nell’atto conclusivo. Per quanto riguarda Erica Simonetti, convocata in preparazione degli Europei a squadre, la corsa è finita al secondo turno per mano della cinese Xu Shiyan (ippon).