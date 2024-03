Judo, azzurre eliminate prima dei quarti di finale nella seconda giornata del Grand Slam di Tbilisi

Non arrivano buone notizie in casa Italia nella seconda giornata del Grand Slam di Tbilisi 2024, in programma fino a domenica 24 marzo e valevole come sesto evento stagionale del World Tour di judo. Quest’oggi le quattro azzurre impegnate sul tatami georgiano non sono riuscite a raggiungere i quarti di finale, mancando quindi anche la possibilità del ripescaggio e restando distanti dalla zona podio. Resta in salita dunque la situazione in ottica qualificazione olimpica per l’Italjudo nelle categorie -63 kg e -70 kg, quando mancano sempre meno gare a disposizione per provare a scalare il ranking.

Giornata tutto sommato discreta a Tbilisi per Irene Pedrotti, che ha vinto due incontri (somma di sanzioni al Golden Score con la nord coreana Mun Song Hui e waza-ari con la lituana Ugne Pileckaite) nei 70 kg prima di uscire di scena agli ottavi con qualche rimpianto contro la tedesca Giovanna Scoccimarro. Nella stessa categoria di peso, una sfortunata Martina Esposito ha fatto il suo rientro dal lungo stop per infortunio perdendo al debutto contro la forte olandese n.1 del seeding Sanne Van Dijke per ippon (leva articolare).

Nei 63 kg la giovanissima Savita Russo ha raccolto una vittoria incoraggiante sull’ostica messicana Prisca Awiti Alcaraz (virtualmente qualificata per Parigi) per ippon al Golden Score cedendo il passo poi alla cubana Maylin Del Toro Carvajal per somma di sanzioni negli ottavi di finale. Out al primo turno invece Flavia Favorini per hansoku make con la cinese Jing Tang.

Di seguito il riepilogo dei podi della seconda giornata del Grand Slam Tbilisi 2024 di judo:

-63 kg F

1 Beauchemin-Pinard (Can)

2 Szymanska (Pol)

3 Kim Jisu (Kor) e Van Lieshout (Ned)

-70 kg F

1 Matic (Cro)

2 Van Dijke (Ned)

3 Teltsidou (Gre) e Butkereit (Ger)

-73 kg M

1 Shavdatuashvili (Geo)

2 Galstian (Ain)

3 Hashimoto (Jpn) e Butbul (Isr)

-81 kg M

1 Arbuzov (Ain)

2 Boltaboev (Uzb)

3 Muki (Isr) e Tatalashvili (Uae)