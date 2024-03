Judo, 19 italiani iscritti al Grand Prix di Linz: Pirelli e Favorini a caccia di punti vitali per la qualificazione olimpica

Il World Tour di judo non si ferma e prosegue senza soluzione di continuità, con il calendario che prevede infatti da venerdì 8 a domenica 10 marzo il Grand Prix Upper Austria 2024, quinto evento stagionale del circuito maggiore dopo 3 Slam ed il Grand Prix di inizio anno a Odivelas. Il prossimo torneo si terrà a Linz, in cui sono attesi ben 568 atleti provenienti da 82 Paesi.

In palio un massimo di 700 punti (riservati ai vincitori di ciascuna categoria) fondamentali per i ranking olimpici verso Parigi 2024, quando mancano ormai poco più di tre mesi alla deadline del periodo di qualificazione. L’Italia si presenterà alla kermesse austriaca con una rappresentativa di 19 elementi (salvo forfait da qui al sorteggio di giovedì), tra cui 10 uomini e 9 donne.

I big del movimento azzurro non saranno presenti, dopo aver gareggiato recentemente nei Grand Slam, mentre risultano iscritti alcuni componenti della Nazionale Senior che vanno alla ricerca di punti preziosi per scalare le classifiche e avvicinare l’obiettivo pass a cinque cerchi. Parliamo soprattutto di Antonio Esposito (-81 kg), Gennaro Pirelli (-100 kg) e Flavia Favorini (-63 kg), oltre a Irene Pedrotti (-70 kg) in attesa di capire quando tornerà in gara Martina Esposito.

Gli altri italiani al via del Grand Prix Upper Austria 2024 sono Simone Aversa (60), Giuseppe De Tullio (66), Francesco Cargnelutti (66), Leonardo Valeriani (73), Bright Maddaloni (81), Lorenzo Riganò (90), Lorenzo Agro Sylvain (+100), Kwadjo Anani (+100), Asia Avanzato (48), Giulia Ghiglione (48), Martina Castagnola (52), Carlotta Avanzato (57), Antonietta Palumbo (63), Linda Politi (78) e Irene Caleo (78).